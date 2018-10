SPF Falun besökte Dalarnas Tidningar

Helena Nyman redogjorde för den dystra framtiden för papperstidningarna. Eftersom inga ungdomar vill läsa papperstidningen är antalet nya prenumeranter lika med noll. Distributionen av dagstidningarna sköts av ett distributionsföretag och det kostar mycket pengar. Därför har man i Sundsvall på försök börjat dela ut dagstidningar tillsammans med övrig post. Försöket har slagit väl ut framför allt vad gäller att få ner kostnaderna för distributionen.

Därefter presenterades DT:s digitala utbud: E-tidningen, men också ett stort antal utsändningar via digital-TV, 94 stycken per vecka. 32 av dessa sändningar gäller sport som fotboll, folkrace, bandy och speedway. Under valet sändes digital-TV under sammanlagt fem timmar.

Sedan vidtog en promenad i DT:s lokaler. Först fick gästerna se nyhetsstudion där alla nyheter läses upp och som inte alls är stor. I kontrollrummet bestäms vad som ska visas digitalt och hur långa de olika inslagen ska vara. Längst in på redaktionen finns en avdelning som kallas Tysta Rummet. Där sitter reportrar som varit ute på uppdrag och skriver sina artiklar.

Utanför finns ett större rum, desken, också med reportrar. De bevakar omvärlden och där kan det stundtals, beroende av vad som händer, bli ganska högljutt.