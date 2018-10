Värme och glädje lockar Vocal Six till Falun

Tillsammans med Faluns två barbershopkörer, manliga Falu Miner Chords, FMC, och kvinnliga Copper Town Harmony, CTH, ger Vocal Six en uppvisning i sångglädje och varma, sköna stämmor från mycket kända till mer okända låtar.

Vocal Six, vars sex medlemmar till vardags hör hemma i Helsingborg, turnerar flitigt runt världen. Åtminstone 25 länder har de besökt, och turnerandet fortsätter. Tidigare i år nominerades de till den internationella utmärkelsen A Cappella Music Awards i Nashville, Tennesse. Förra året fick de äran att ersätta soullegenden Al Jarrau när han p g a sjukdom tvingades backa ur en stor konsert i Brasilien. Ett kvitto på deras internationella storhet.

Falun har dock en speciell plats i hjärtat hos Vocal Six. De har varit här tidigare och givit uppmärksammade shower med stadens två barbershopkörer.

– Skälet till att vi gillar Falun är enkelt. Den atmosfär av värme och glädje som finns i FMC och CTH är unik. De är världsbäst på att ha roligt, och då blir resultatet och helheten per definition jättebra. Den inställningen stämmer helt överens med oss i Vocal Six, säger Peder Tennek, bassångare i Vocal Six.