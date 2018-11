Voices tog ton i Aspeboda kyrka

Kyrkväktare Kristina Björk hade tänt många levande ljus som spred en känslofull värme som i en julkyrka. Kyrkvärden Bo Paulsson hälsade alla välkomna och första låten ”Dancing on my own” samt ”Supermarket Flower” inledde kvällen.

Magnus Ros kompade på gitarr gruppen som består av Helena Björk, Madde Björk, Anna-Karin Linder, Klara och Anna Frost Lönn. Walters Börje kompade på piano till bl.a. ”Innerst i själen” och ”Fields of Gold”.

Programmet fortskred och åhörarnas uppskattning lät inte vänta på sig. Mot slutet framfördes ”You are the Reason” and ”Fix you”. Bo Paulsson tackade alla medverkande med varsin ros varefter extranumret ”Halleluja” av Cohen framfördes.