Kåseri: Ett minne från Hälsinggårdsskolan i Falun - tårar och saftsås

Golvet blänkte, nästan som känslan av att vara på en is men jag stod i kö till matsalen. Led som efter årskurs formade sig olika oroligt. En av vaktmästarna ropade in fyrorna, som jag inte tillhörde, så ännu skulle det dröja. Alltför länge, för de lugnaste och mest ordningsamma leden kom in först. Vi hade några i klassen som omöjligt kunde stå stilla och man fick vackert vänta. Så kom vi in, treorna, och Jonsson blåste i visselpipan och skrek ”det ska va tyst i matsalen.” Vi gick till serveringen, långa vagnar på hjul och mattanterna som la upp, lämpliga portioner efter snabb granskning av elev. I dag djupa tallrikar som fylldes med mannagrynspudding och saftsås.

Glädje och lustfyllt för många, andra i djup besvikelse. Man satt sig till det dukade bordet, en knäckemacka, färdigbredd som balanserade på mjölkglaset. Min bästa vän Håkan tillhörde dom som inte gillade dagens lunch. Han åt upp knäckemackan och hoppades slippa det andra men Jonsson, med falkögon, var över honom och han tvingades äta upp. Hans tårar blandade sig med mannagrynspuddingen och saftsåsen. Till slut var tallriken ren och vi kunde lämna matsalen. Håkan gick raka vägen in på toaletten och jag kunde höra att han kräktes. Greta, Håkans mamma skrev sedan ett intyg till skolledningen att Håkan skulle befrias från att äta denna maträtt. Det här var långt innan ”specialkostens era” och det anbefalldes till vårdnadshavarna att ordna egen mat på dagar skolan serverade mannagrynspudding och saftsås.

Mats Hansson