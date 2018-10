Dan Westerberg, Falun

Med sig i bagaget hade han en juristutbildning som skulle komma väl till pass under alla kommande år. Sitt intresse för föreningsliv och sitt samhällsengagemang hade han redan tidigt visat prov på, inte minst i Centerpartiets Ungdomsförbund.

Yrkesmässigt kom han att utveckla sina kunskaper och erfarenheter som ett resultat av sitt långvariga intresse för mark- och skogsfrågor och sin verksamhet inom LRF, sedermera LRF Konsult. Han var en flitigt anlitad och uppskattad person som med Gustaf Frödings ord ”kunde tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin”. Inte latin i gemen kanske riktigt, men juridikens fackspråk behärskade han och hade tillägnat sig kunskap att röra sig hemtamt även bland uppsatta företrädare för myndigheter och beslutsfattare.

När konflikter ställdes på sin spets och stridande parter vägrade lägga undan stridsyxan var det Dan Westerberg man kallade in för att han på sitt otvungna sätt skulle lugna ned tonläget och återställa ordningen, t ex vid jaktstämmor. Hans vilja att dela med sig av kunskaper för att underlätta för medmänniskor att bringa reda i sin vardag kom också till uttryck i att han författade handboken ”Fastighetsjuridik för skogs- och markägare” (2011). Kanske kan vi också till detta räkna hans insatser under en tid som domare vid Falu tingsrätt. För sina pedagogiska förtjänster kom han även att anlitas för att undervisa vid Högskolan Dalarna.

I politiken i Falu kommun blev Dan Westerberg snabbt ett välkommet tillskott och kom snart att spela en mycket framträdande roll. Hans kompetens, integritet och rakryggade sätt uppskattades i alla led oavsett politiska schatteringar. Det var påtagligt att han var en person som drev frågor, visste vad han ville och ville nå konkreta resultat. Pragmatism och visioner fanns alltid närvarande hos honom, nära intill varandra dessutom och problem var i första hand något som var till för att lösas.

I kommunpolitiken kom han att verka som kommunalråd under sju års tid, från januari 2003 till slutet av januari 2010, och hade en lång rad tunga uppdrag. Innan dess var han ordförande i byggnadsnämnden. Sedan valet 2014 har han framför allt innehaft posten som ordförande i myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Hans intresse för idrott kom till uttryck i att han under ett antal år var ordförande i Slätta SK och han var vid sin bortgång ordförande i Svenska Skidspelen.

Inom centerrörelsen i Dalarna har han under åren spelat en framträdande roll. Han var ordförande i Centerpartiet i Falun under 18 års tid fram till årsmötet våren 2016, då jag anförtroddes det hedersamma uppdraget att efterträda honom.

För många som i likhet med mig kommit till Centerpartiet i Falun under senare år har Dan Westerberg varit en person som sökt kontakt och mött oss med värme och omtanke, en person som stöttat oss i alla lägen och varit en förebild. För andra, med längre erfarenhet av politiken var han en respekterad kollega som alltid fanns där, en högt uppskattad samtalspartner och rådgivare.

Vi alla som kände Dan Westerberg, gammal som ung, berördes starkt av att ta emot det smärtsamma beskedet att han avlidit efter en tids sjukdom. Vi känner stor tacksamhet för allt det han så frikostigt delat med sig av under sin mångåriga gärning i politik, yrkesliv och föreningsliv därtill. Våra tankar går i denna stund till familjen, vi vet att vi har er att tacka för så mycket. Känn vårt innerliga stöd.

Vännerna i Centerpartiet i Falun genom

Jenny Drugge