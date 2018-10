Minnesord för Raoul Sterner Carlsson, Orsa

Raoul var son till Eva och Ceved Karlsson från Karlskoga i Värmland. Tre år innan Raoul föddes startade hans far Ceved’s Cykel och Motor, en butik i Karlskoga som fortfarande finns kvar och drivs under detta namn. Endast 15 år gammal ansågs Raoul som vuxen, och flyttade till Stockholm for att arbeta i en cykelbutik som reparatör.

Det var en hård tid för honom. Så småningom sökte han vidare, utbildade sig till svetsare och blev resemontör. Ett arbete som tog honom vida omkring i Sverige och Norge, eftersom det var stor efterfrågan på denna kunskap på femtitalet i den blomstrande efterkrigstiden. Midsommarafton 1960 gick han in på hotell Gästis i Burträsk och mötte sin blivande fru Anna-Britta i receptionen. Två år senare var de gifta, hade en dotter och var hotellägare. Att laga mat fick han lära sig av svärföräldrarna som hotellet drevs av dessförinnan, och det skulle visa sig att detta blev hans passion. Hans fru Anna-Britta hade utbildats på hotell- och restaurangskolan Hasselbacken i Stockholm.

Men far var värmlänning och ville söderut. Efter många år i Åsele, där ytterligare 4 barn kom till världen, flyttade familjen till Orsa 1979 och drev Orsa Hotell i fem år. Därefter skapades Carlsson’s Stekhus, och man kan väl kanske säga att han blev ”världsberömd” i hela Orsa med omnejd för sin mat. Det var en helt särskild stämning på Carlsson’s Stekhus när Dagens Rätt serverades för grabbarna från bilverkstan eller för bankpersonal vid bord med riktiga dukar på.

Raoul var väldigt musikintresserad och tyckte om att arrangera musikkvällar. På Orsa Hotell uppträdde ofta det lokala bandet Hellzephyrs. På Carlsson’s minns vi kvällarna med Orsa Swingelit med stor värme, också gången som Benny Andersson var med och gästspelade. Raoul visade sällan sin egen musikalitet utåt. När han lagade mat visslade han gärna. Hemma spelade han ibland munspel för oss, och han kunde sitta i timmar och lyssna på musik av olika slag.

Komtillmåttakrog, öltältet under Orsa Yran drevs tillsammans med Helen Knutson och Björn Broberg och var ett igenom många år återkommande. Mor minns med glädje den tackbukett som de fick av Orsa Yrans styrelse. Nåbelfesten på Skeer, var också ett stort minne. Raoul åkte till Stadshuskällaren i Stockholm för att lära sig laga den riktiga Nobelmenyn, som han sen anpassade och serverade för 350-400 personer. Det blev en fest med mat, musik och glädje för Orsas lokalbefolkning. En cd med musiken, kan vi fortfarande lyssna till.

Raoul var en fantastisk far som till fullo ställde upp och körde och tittade på sina barns olika intressen, trots det stora arbetet som egen företagare. Han var genuint sport- och travintresserad, och hade ett tag en travhäst. Han red som ung, ett intresse som ärvdes av hans döttrar. Hans familj utökades och han fick många barnbarn och även ett barnbarnsbarn och han hade en särskild kärlek till var och en. Hans sista ord till vår mor, med en klapp på kinden, var: ”Du är den finaste och bästa jag vet!”

Raouls barn