Torbjörn berikade filmens värld

För Jussi Björlingsällskapets medlemmar är han säkert mest känd för den film han producerade till Jussis 100-årsdag, "Jussi i våra hjärtan", som också blev hans sista. En amerikansk utgåva på märket Kultur, "He Sang with a Tear in His Voice", mottogs väl och beställdes av många Jussivänner i USA.

Bland annat kallade Opera News filmen "well written and directed" och "an endearing portrait of one of the very great singers". I Sverige berikade han många gånger framförandet av filmen med en fin personlig presentation.

Jag lärde känna Torbjörn närmare under arbetet med denna film, som han drev med stort engagemang, och kom att uppskatta och beundra honom mycket. Han led länge av ett svårt magproblem, men var ständigt vänlig, optimistisk, sprudlande av idéer och generös.

Särskilt under våra långa bilfärder fick jag höra mycket om hans mångskiftande verksamheter både inom filmens värld - alltsedan tonåren på olika platser som maskinist, fotograf, regissör, manusförfattare och biografägare - och som revymakare, med ett trettiotal uppsättningar i Borlänge och Falun. Landstingets kulturpris i Dalarna fick han välförtjänt 2008.

De sista åren förvärrades Torbjörns hälsoproblem och rörligheten och krafterna avtog. Vi hade många gånger telefonkontakt, men jag kunde inte längre träffa honom i Säter, där han bidragit med så mycket till det förnämliga Biograf- och TV-museet.

"Torbjörnen i Bäsna" är mycket saknad av mig och en väldig vänkrets. Mina tankar går till makan Gunilla, barn och barnbarn.

Harald Henrysson, styrelsemedlem i Jussi Björlingsällskapet, f d chef för Jussi Björlingmuseet