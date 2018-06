Ulf Segrell, Älvdalen

Ulf var en varmhjärtad och vänlig person och också en hängiven kulturarbetare. Kultur i olika former har präglat hans liv. Förutom sitt eget konstnärskap som bl a målare, illustratör och scenograf var han engagerad i många kulturevenemang i Älvdalen. 2014 fick han motta kommunens kulturpris.

Under många år drev han tillsammans med sin fru Vivi-Ann vandrarhemmet Tre Björnar och där höll han också kurser i akvarellmålning. Han var med och startade kulturföreningen Welest och har under alla år varit en drivande kraft i föreningen både som styrelsemedlem och ordförande. Ulf var också en engagerad samhällsmedborgare och har under många år varit politiskt aktiv i kommunen och i Älvdalens Älvräddare.

Älvdalen har förlorat en kulturpersonlighet. Vi i styrelsen för kulturföreningen Welest saknar en vän och inspiratör som alltid hade något nytt att berätta om någon teaterföreställning eller annan kulturhändelse som han sett. Föreningens senaste styrelsemöte hade vi i maj och inte kunde vi ana att för vissa av oss var det sista gången vi sågs.

Vi tänker speciellt på Vivi-Ann och barnen med familjer.

Tack och Vila i frid Ulf.

Kulturföreningen Welest genom styrelsen