Rasmus Karlsson: "Förbered er på många tårar"

Det känns faktiskt helt galet att skriva att jag har genomfört mitt andra år på journalistutbildningen. Nu är det bara ett år kvar innan jag får ut och jobba på riktigt! Sveriges nationaldag i dag alltså… Nej, det känns inte jättekul att skriva något om vårt lands historia, fina sommarminnen, kulturen eller något annat. Jag har aldrig riktigt firat den här dagen och kommer förmodligen aldrig göra det heller.

Istället tänkte jag tillägna dessa spaltrader som jag har förmånen att dela med er om en serie som är så mycket mer än bara en serie. Jag väljer att sticka ut hakan och säger att det kanske är den viktigaste serien jag sett på väldigt länge. Den är just nu i två säsonger och heter Thirteen reasons why och finns på Netflix. Herregud så viktig och bra den är! Jag ska förklara varför jag tycker det.

Serien som både är kritiserad och hyllad handlar om Clay Jensen som får ett paket med tretton kassettband inspelade av klasskamraten Hannah Baker som begått självmord. På banden berättar Hannah att det finns tretton olika skäl till varför hon tagit sitt eget liv. Serien har verkligen delat publiken och många vet inte riktigt vilken ringhörna de ska välja.

Under seriens två säsonger belyser den väldigt viktiga ämnen. Bland annat sexuella övergrepp, mental ohälsa, mobbning och patriarkala strukturer. Allt som kan vara aktuellt för en tonåring när hen växer upp. Det är verkligen dem positiva delarna, som fått mycket bra feedback. Vilket även jag tycker, jag anser som sagt att det är mer än bara en serie. Det är en mångbottnad historia om hur det är att växa upp i dagens samhälle, som fungerar i flera olika länder.

Man går inte ifrån den här serien oberörd. Det är ganska tunga timmar att ta sig igenom

Men det är också svårt att prata om serien utan att nämna hur de väljer att iscensätta självmordet. Den negativa kritiken som har varit kring serien är huruvida de romantiserar självmord. Och jag förstår verkligen den kritiken, det är ett sådant sjukt komplext ämne att prata om. Och framförallt visa. Men jag tycker ändå att manusförfattarna löser den komplexa frågan bra. De är tydliga i början av avsnitten att känsliga tittare varnas och texter att det kan förekomma obehagliga scener. Men framförallt tycker jag att de har lyckats med att få upp en diskussion kring alla ämnen jag nämnde tidigare.

Jag kan säga detta, man går inte ifrån den här serien oberörd. Det är ganska tunga timmar att ta sig igenom som även innehåller inslag av humor för att lätta upp det hela. Men förbered er på att grina flertalet gånger, prata med någon efter att ha kikat på den och fundera över hur dessa ämnen återkommer i just din vardag. För det är fan det viktigaste. Se den här serien för att fundera hur just du kan prata om dessa ämnen samt hur du kan påverka dina nära och kära. Låt det bli tungt under seriens gång för att sedan komma ut ännu starkare.

Och, ge mig en till säsong!