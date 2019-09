Slätta och Säter illa ute – får tampas om kvalplatsen efter blytunga lördagen: "Det blir en strid 'til the bitter end"

Säters IF fick kämpa i uppförsbacke efter en tidig utvisning, men orkade inte stå emot.

Slätta SK föll ihop som ett korthus och släppte in sex mål i andra halvlek.

Nu talar allt för att de båda dalaklubbarna får slåss om en enda kvalplats för att hänga kvar i trean.

– Det blir en strid 'til the bitter end, säger Sätertränaren, Jonas Björkgren.