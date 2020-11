Slavhandeln byggde upp välståndet

Slavhandeln var extremt lönsam, det bästa sättet att tjäna pengar på. Den byggde upp välståndet, de överdådiga byggnaderna på 1700- och 1800-talet i England och Skottland och en livsstil med baler och hästekipage som vi möter i de populära teveserierna. Detta läser vi i New York Rev of Books 2020:13 ”Speech and Slavery in the West Indies”.

Det finns annars inte mycket skrivet om vardagslivet på slavplantagerna, men ett dokument som är nog så talande är en dagbok författad av en ung man vid namn Thomas Thistlewood, en vanlig, något bildad engelsman, som kom till Jamaica 1750 för att där söka sin framtid som förman och slavägare. Här kan man först notera att denne unge man i sin dagbok konstaterar att slavarna är rationella mänskliga varelser och att han söker behandla dem som individer.

Detta låter ju bra men som nästan alla slavägare anser han det ändå som självklart att hans slavar bör bestraffas regelbundet och bestämt. Han piskar dem regelmässigt och skrubbar in salt, chilipeppar, citronsaft och urin i såren för att öka lidandet.

Om han fick ett infall kunde han, liksom andra utan påföljd, kedja fast, bränna, hugga av en hand placera slaven naken i en stock dag och natt, utsatt för anstormande moskiter och andra smådjur. Givetvis handlade det också om sexuellt våld.

I dagboken framgår att han 3852 gånger våldtagit bortåt 150 kvinnor (han verkade på Jamaica under trettiofem år). Man ryser vid läsningen och undrar om denne man var extrem i sin grymhet, men så tycks inte ha varit fallet. Han var en typisk kolonisatör i denna fråga och som sagt allt var lagligt. Slaven var ens egendom och kunde inte föra talan.

Den grymma behandlingen, som var värre på de karibiska öarna än i den amerikanska södern, gjorde att slavarna avled efter några år och måste ersättas med nya. USA var det, helt naturligt kan det tyckas, så att kvinnliga slavar behandlades väl ute på fälten när de var gravida, eftersom ett missfall blev en ekonomiskförlust för ägaren.

Man minns från ”Huckleberry Finns äventyr” att Huck har dåligt samvete för att ha lurat med sig Jim, som ju ägde ett värde av sex hundra dollar och tillhörde änkan Douglas.

Finns det inga ljuspunkter i denna historia? Jo, möjligen det faktum att slavarna på Jamaica som var mångdubbelt fler än de vita, tillskansade sig en viss självständighet. De kunde till exempel få land att odla mat till sig själva. Men upproren var många.

Mellan 1673 och 1832 förekom sjutton uppror där tusentals slavar deltog. En tillfällig ljuspunkt var att den franska kolonin Haiti 1804 omvandlades till en republik för fria svarta människor, före detta slavar och andra.

Ett krav som förs fram i dag är att européerna, som visat sådant slött intresse för slavhandeln, ska betala skadestånd till slavarnas ättlingar för den grymma behandling som deras förfäder utsattes för.

Det skadestånd som en gång betalades gick ju i stället till slavägarna, när slavarna friköptes på 1830-talet i Storbritannien (med ett gigantisk belopp). Även vi i Sverige var med på ett hörn med kolonin St Barthélemy, där ägarna kompenserades och slavarna blev fria 1845. Utländsk erfarenhet visar att det går att spåra ättlingar efter slavar än i dag.

Per Runesson