Slumpen bakom supersiffran – gästspelet gjorde Knuts till leksing: ”Funderade om jag ens skulle åka”

Leksands Jon Knuts har med åren vuxit ut till en av klubbens verkligt stora.

Centern i den grovjobbande ”Krigarkedjan” – LIF:s fjärdelina med Knuts, Martin Karlsson och Fredrik Forsberg – firar liksom laget i stort triumfer i vinter med sitt uppoffrande slit över hela banan.

I helgens segermatch – lagets femte raka – mot tidigare ”spöket” Örebro (som hade tolv raka segermatcher mot Leksand inför lördagens möte i Behrn arena) gjorde Jon Knuts dessutom sin 600:e officiella match för Leksands IF.

– Tryggheten i formationerna har gjort sitt till. Först spelade jag mycket med Tobbe (Forsberg), och sen kom Martin in. När Tobbe sen skadades så klev Jesper (Ollas) in i vår lina vilket också kändes som en ”perfect match”. Att få spela med likasinnade har gjort att jag inte har behövt söka en kemi med lagkamraterna under alla år. Den har funnits där nästan från start, menade Jon Knuts var en förklaring till hans långa LIF-karriär i Sportens långintervju inför jubiléet.

Men att den nyblivne 30-åringen ens skulle hamna i Leksand var långtifrån givet. Knuts började på byggprogrammet i gymnasiet hemma i Malung, eftersom att han inte kom in på ishockeygymnasiet i Leksand.

– Jag spelade i Malungs A-lag den säsongen (2007/08), men så behövde J18-laget folk till en match mot Häradsbygden. Jag funderade först om jag ens skulle åka med på den, men så blev det, säger Jon Knuts.

Malungs dåvarande A-lagstränare Sven Olsson från Leksand var den som hörde sig för om Jon Knuts ville spela med juniorerna.

Knuts sa ja, och resten är modern LIF-historia. Den på den tiden poängstarke Malungsstjärnan gjorde fem poäng mot Häradsbygden, och fick blickarna på sig.

Jag tror att du genom åren lär dig vilken spelare du vill och kan vara, och hur du kan bli framgångsrik

– Jag gjorde världens match där allt stämde och på läktaren satt Niklas Eriksson och Christer Olsson (dåvarande J20-tränare). Dessutom hade Sven Olsson pratat gott om mig, så efter några veckor hörde Leksand av sig.

Jon Knuts fick åka och provträna med Leksands J18- och J20-lag, och läsåret därpå gick flyttlasset österut.

– Det fanns ju inte bygg(programmet) i Leksand, så jag fick gå Barn och fritid(sprogrammet) med 92:orna. Sen blev det ett år i J18, ett i J20 och så A-laget under min tredje säsong.

2010 var han med och sköt Leksand till SM-guld i J20-finalen mot Brynäs, och i den totala statistiken över A-lagsmatcher har han bara just Niklas Eriksson (721), Magnus Svensson (664) och Jens Nielsen (662) framför sig.

Två smålänningar och en dansk, men Knuts är meste leksing bland dalkarlarna – och med lite tur och god hälsa kan han slå Erikssons rekord i slutet av säsongen 2022/23 då hans nuvarande kontrakt också löper ut.

– Du ska ha flyt på vägen, så är det bara. Slump och hårt jobb har tagit mig hit, säger Jon Knuts.

– Mycket är slump i idrott, för det finns jättemånga skickliga spelare i Hockeyettan och lägre som aldrig får chansen på högre nivå. Vissa har flyt med tillfälligheter och gör kanske bra säsonger när kontraktet ska omförhandlas.

Hade du kunnat spela i Hockeyettan i dag annars, eller är känslan att du hade kommit till Leksand förr eller senare?

– Ja, du, man vet aldrig... Det är omöjligt att svara på. Jag vet bara att man måste ha tur på vägen för att nå eliten. Sen ska du ha tur med att tränarna och de i ledningen gillar dig så att du får speltid.

Och så har du fått ut väldigt mycket av din roll som hårt arbetande center i en ”checking line”?

– Ja, och jag har haft en roll som är ganska tacksam, tror jag. Säg att du är värvad som stjärnspelare som ska göra en massa poäng, då får du en press att leverera medan mitt jobb alltid har varit att sätta laget främst.

Har det varit naturlig för dig att anamma en roll som grovjobbare?

– Som yngre ville man ju producera poäng som alla andra. Men med tiden har jag lärt mig vad jag är bäst på och hittat min väg att gå. Jag tror att du genom åren lär dig vilken spelare du vill och kan vara, och hur du kan bli framgångsrik.

Såväl Niklas Eriksson som Magnus Svensson har sina vepor i taket på Tegera arena. Jon Knuts tröja lär hamna där uppe en dag den med, om han fortsätter att samla på sig LIF-matcher i den här takten.

Men om det är läge för tröjhissning den dagen han lägger av är inget favoritämne för Jon Knuts.

– Nej, det där svarar jag inte ens på, säger han och skrattar.

Varför?

– Äh, det är inte ens en fråga. Måste jag svara så säger jag nej.

Att tänka på vad som eventuellt väntar efter karriären, på glitter och glamour och ceremonier, ligger inte för en hockeyarbetare som Jon Knuts.

Han är i full färd med att föra ett glödhett Leksand till SM-kvartsfinal, ett byte och en match i taget.

600 har det blivit så här långt.

Borta mot Färjestad läggs den 601:a fajten till samlingen.

Tröjhissning eller inte, Niklas Eriksson får se upp.