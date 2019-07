SM-guld för Stenerhag och Wengelin – flera dalanamn i toppen på Finnmarksturen

I det stekheta solskenet avgjordes den 29:e upplagan av Finnmarksturen under söndagen. I och med att mountainbiketävlingen i år hade SM-status var det inte bara vinsten i tävlingen deltagarna kämpade för, det var också medaljer och långloppscupen som stod på spel.

I damklassen var det, för 7:e året i rad, Jennie Stenerhag som tog hem SM-titeln.

– Det känns helt fantastiskt. Procentuellt sett så är risken större för varje gång att man ska missa det, så det var skönt. Det betyder så otroligt mycket. Det är inte bara en tävling, det är en tröja i ett år, säger guldmedaljören efter målgång.

Att temperaturen var runt 30 grader och stekte på rejält var ingenting som påverkade segraren.

– Jag bor i Sydafrika hela vintrarna så jag blev överlycklig när jag såg väderleksrapporten. Många lider ju i värmen, det gör inte jag, jag trivs väldigt bra.

Länge var det Falu CK:s duo, Stenerhag tillsammans med Hanna Bergman som hängde ihop. Men när det var drygt en mil kvar kunde Jennie Stenerhag dra ifrån och hon vann tillslut de åtta milen på tiden 3.27.40, drygt 2.5 minut före klubbkamraten.

– Hanna är min största konkurrent, så är det på alla tävlingar och det har varit det i många år. Jag misstänkte väl lite att det skulle bli vi ända till slutet, så jag var nervös för en spurt. Jag ville verkligen försöka i sista backen och det funkade, så det var skönt.

Hanna Bergman bröt fingret på Borlänge Tour tidigare under sommaren men var nu hel igen och kunde cykla hem en medalj.

– Jag är väldigt nöjd, jag har ju det här som min hobby. Somliga gör det på fulltid och som heltidsarbetande trebarnsmamma får man vara rätt nöjd med ett silver tycker jag, skrattar Bergman och fortsätter:

– Jag vet ju att Jennie är starkast, så det gäller att försöka ha koll på henne och hänga med så länge det går. Sen kände jag när det var tio kilometer kvar att jag fick nöja mig med en andraplats, då hade benen fått nog.

Om det i damklassen var ett utspritt fält fick vi bland herreliten se raka motsatsen. Det var en stor grupp cyklister som höll ihop långt in i loppet, där fyra av dem tog sällskap ända in på upploppet. Calle Friberg och Michael Olsson släppte i början av spurten och striden om guldet stod därför mellan de två Sätersönerna Matthias Wengelin och Emil Lindgren. Wengelin var snabbast men spurten hade kunnat sluta med en krasch.

– Micke drog igång en långspurt när vi kom in vid idrottsområdet. Jag tog mig in och tog en långkurva. Sen höll jag på att sätta mig själv i staketet, men jag lyckades precis vika in hojen så jag missade det, det var ju skönt, annars hade det blivit fiasko, säger Wengelin och fortsätter:

– När jag var på väg in i staketet tänkte jag att Emil skulle smita om, men sen hade jag lite kräm kvar i benen och så körde jag på. Sen var jag ett halvt hjul före honom, det känns jäkligt skönt.

Söndagens vinst innebär att Wengelin nu är dubbel guldmedaljör, både i cross country och långlopp.

– Det känns väldigt bra. Jag har mått bra, hållit mig frisk, haft kul på cykeln och inte funderat så mycket på allt möjligt. Jag har fokuserat på det jag vill göra och då går det ganska lätt att köra slut på sig.

Resultat: Topp-fem i Finnmarksturen 2019

Herr

1. Matthias Wengelin, Länna Sport CK, 2:51:29

2. Emil Lindgren, Serneke Allebike CK, 2:51:29

3. Michael Olsson, Serneke Allebike CK, 2:51:30

4. Calle Friberg, HiQ Sports Club, 2:51:31

5. Johan Norén, Serneke Allebike CK, 2:51:55

Dam

1. Jennie Stenerhag, Falu CK, 3:22:40

2. Hanna Bergman, Falu CK, 3:24:11

3. Emmy Thelberg, Team TCM Sweden CF, 3:27:17

4. Sara Öberg, She Rides CK, 3:28:48

5. Amanda Bohlin, HiQ Sports Club, 3:30:19