Smittspridning i Kais Moras lag för fjärde (!) gången – tvingades lämna wo: "Kunde inte ta risken"

Det började redan innan seriestart i september då Kais Mora första gången stängde ner sin verksamhet på grund av covid-19-smitta i laget.

I slutet av november var det dags igen och strax efter nyår drabbades laget för tredje gången av smittspridning.

Nu har det alltså hänt igen.

– Vi har ett konstaterat fall och flera med symptom. Reglerna säger att vid tre konstaterade fall ska man ställa in, och andra får tycka att vi är lite nojiga, men vi kan inte riskera en större smittspridning i laget så här kort inför slutspelet. Det finns ju lex Karlstad, vars herrlag åkte till Malmö med smitta i laget och när de kom hem var jättemånga sjuka, säger "Lollo" Olsson.

Tidigare under säsongen har matcherna som ställts in på grund av corona fått nya speldatum. Den här gången blev det walk over.

– Sådana är reglerna i de sista två omgångarna, de matcherna får inte flyttas, men man får lämna walk over. Vi kände att vi inte hade något annat val än att "offra" den här matchen.

– Det hade inte varit säkert att sitta på buss i flera timmar.

Vilka lärdomar har ni dragit under de tidigare pauserna?

– Att vi gör rätt som stänger ner. Vi har lyckats få stopp på smittspridningen varje gång – förhoppningsvis lyckas det igen.

Verksamheten kommer ligga nere åtminstone under måndagen.

– Vi har sett till att alla har testat sig med riktiga tester, inga snabbtester den här gången, för att säkert veta hur det ligger till. En av de tidigare gångerna då vi hade smittspridning i truppen var det en spelare som var smittat utan att uppvisa några symptom. Det upptäcktes genom att en närstående hade symptom och därigenom testade sig vår spelare, säger Olsson.

På torsdag väntar en, sedan tidigare två gånger uppskjuten, match mot Karlstad borta och på lördag väntar Västerås Rönnby hemma i serieavslutningen.

Dessa matcher hoppas "Lollo" Olsson att Kais Mora kan spela.

– Vi får se hur det blir när vi får alla provsvar. Jag tror och hoppas att vi har gjort rätt den här gången också, så att vi kan göra det bästa av situationen och spela dessa två matcher för att sedan komma till slutspelet med en god känsla.

I hockeyns SHL har slutspelet två gånger skjutits fram för att alla matcher ska kunna spelas klart. Ett sådant upplägg hade varit välkommet även inom innebandyn, tycker "Lollo" Olsson.

– Det är klart att vi önskar att det hade funnits mera flexibilitet, men det är som det är. Det är tydliga regler och om något lag får smitta i slutspelet är de körda direkt. Jag hoppas bara att alla blir friska till slutspelet så får vi ta det därifrån.