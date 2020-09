Smittspridningen ökar bland unga mellan 15-19 år i Dalarna

Många som nu blir sjuka i covid-19 har väldigt lindriga symtom. Vid minsta symtom är det viktigt att stanna hemma och boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning i appen Min Vård Dalarna för att se om man har en pågående covid-19-infektion.

– Det allra viktigaste är att man stannar hemma vid minsta symptom och sedan bokar provtagningstid. Man ska i första hand boka tid i appen och inte ringa vårdcentralen – annars riskerar svårt sjuka att inte komma fram på telefon till sin vårdcentral, säger Roger Larsson.

Senaste veckan har det varit ett enormt tryck på provtagningstider i appen men provtagningskapaciteten ökar varje vecka och fler och fler tider kommer att läggas ut.

– Provtagningstider läggs ut löpande så det kan löna sig att gå in några gånger varje dag om det är fullt första gången man loggar in, och man kan boka in sig på vilken vårdcentral man vill i länet. Om man inte har några symtom ska man inte gå och provta sig, ej heller om man har haft en laboratorieverifierad covid-19 infektion tidigare i år eller om man har testat positivt för antikroppar, säger Roger Larsson.