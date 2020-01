Smygtitt i nya förskolan – spolplatta i hallen och torg i centrum: ”Barnen ska vara med och utveckla”

Helgrön och lite kamouflerad i skogskanten. Den nybyggda förskolan Myran öppnar nästan ett år senare än beräknat och är mycket efterlängtad. I ett av rummen hörs en byggsåg och flyttlådor håller på att packas upp.

– Vi håller på med det sista fixet men vi vill inte att det ska vara helt klart utan barnen ska vara med och utveckla och forma miljön, säger Elin Lundberg när hon visar runt i huset.

Mitt i byggnaden ligger ett stort rum som går att dela av med skjutväggar. Torget är dels matsal men är även tänkt som en mötesplats med många möjligheter. Det är högt till taket som har fönster och i en av delarna finns det en scen.

– Tanken med torget är att rummet ska gå att förändra. Där ska barnen få möjlighet att tillsammans utforska och möta nya material utifrån sina intressen. Torget ska vara föränderligt och formas utifrån barnens nyfikenhet, förklarar ateljerista Lena Holfve Ollars.

Hon berättar att torget ska knyta ihop hela förskolan och göra det lättare att träffas mellan avdelningarna.

Barnen är i fokus. Handfat och speglar har satts på olika höjder och modern belysning gör att barnen slipper stirra in i lysrörslampor när de tittar upp på vuxna. Det finns ett gemensamt vattenlekrum och ett fönster in till köket för den som vill kolla in kockens arbete.

– Det är roligt att få var med och bygga nytt. Det blir en nystart för oss alla, menar Elin Lundberg.

Utanför är gräsmattorna lika gröna som husfasaden. Lekredskap och gungor väntar på att bli använda. Gården är klar så när som på en kulle som får gräs till våren.

Med inspiration från hästvärlden finns det en spolplatta innanför ytterdörren. Geggiga galonisar kan enkelt sköljas av och på andra sidan rummet finns ett stort torkrum med ställningar som kan rullas ut i hallen.

– Tänket är att det inte finns något dåligt väder och det ska vara naturligt att vara ute, säger Elin Lundberg och förklarar att duschen i hallen förbättrar arbetsmiljön för både pedagoger och städpersonal.

Myran ligger i norra delen av Käringberget och är starten på ett nytt bostadsområde som planeras längre norrut. I våras stoppades förskolebygget efter att det upptäckts mögel på stommen. Invigningen sköts upp och personal och barn fick istället flytta in i den tillfälliga förskolan Gropen.

Byggnaden består av tre delar som sitter ihop med torget. En del är kök och personalutrymmen medans de andra två innehåller två barnavdelningar vardera. Sammanlagt finns det finns plats för 60 barn.

Först in blir de 26 som är i förskolan Gropen och de flyttar dit på onsdag. Därefter kommer Myran successivt att fyllas upp med barn från barnomsorgskön under de närmaste månaderna.

– Vi har längtat efter att få öppna och det ska bli spännande att se barnens reaktioner, säger Elin Lundberg som jobbat i Gropen under hösten.

Tillförordnad avdelningschef förskolan Maria Granath-Nilsén berättar kommunen kommer klara vårens barnomsorgskö. Största problemet nu är inte lokaler utan bristen på personal.

– Vi har inte tillräckligt med förskollärare och förlänger ansökningstiden för flera tjänster som vi annonserat ut.