Snart 350 år sedan som sju kvinnor avrättades i Orsa – Torbjörn vill ge dem upprättelse: ”Alla måste minnas detta”

Historien är full av mörka ting. En av skamfläckarna i Sveriges historia är de så kallade häxprocesserna.

I morgon, lördag, är det 350 år sedan som sju personer i Orsa avrättades genom halshuggning och brändes på bål.

Avrättningar som ägde rum på grund av lösa rykten, vidskepelser och framtvingade bekännelser.

Torbjörn Näs, lokalhistoriker och släktforskare, förklarar att själva rannsakningen, eller förhören, hölls i Orsa i december år 1669.

Men eftersom trolldomskommissionen inte var representerad i rätten kunde man inledningsvis bara rekommendera vilket straff som skulle utdömas.

De slutgiltiga domarna överläts till Kungliga (Svea) Hovrätten som runt 20:e januari 1671 kom upp till Orsa och lät meddela domarna.

De anklagade dömdes efter dåtidens lagbok, Bibeln, och 2:a Moseboken 22:18: ”En trollkona skall du icke låta leva.”

Dödsdomarna verkställdes sedan den 23 januari 1671 – det vill säga för 350 år sedan.

Men för att ge de dömda någon form av upprättelse har Torbjörn forskat för att se vilka som faktiskt blev dömda i Orsa och vilka som finns bakom namnen.

Den första som frivilligt erkände sig som häxa var Kusa Peders hustru Brita Persdotter i Hansjö, född 1628, som berättade att hon ”medh Sathan hafwa bolat, een tijd hwar natt. Post concubitum (efter samlag), afwlath grodor”.

– Men när avrättningen skulle ske så var hon gravid och avrättningen uppsköts, säger Torbjörn Näs.

Brita födde en dotter vid namn Karin senare under 1671. I ett brev till landshövdingen från februari 1674, alltså tre år efter kommissionsrannsakningarna, framgår att Brita avlidit.

Då någon klarhet inte gått att få om huruvida hon skulle benådas eller fortfarande var att betrakta som dödsdömd, blev situationen problematisk.

– Om hon var en grov brottsling som inte hade fått sitt straff kanske hon inte borde få en vanlig begravning på kyrkogården? Kyrkoherden överlämnade detta beslut till landshövdingen Duvall, som bestämde att Britas kista skulle bäras "i tysthet utan något väsende och ceremonier". Hon fick begravas på kyrkogården, fast norr om kyrkan, berättar Torbjörn.

En viss upprättelse fick Brita dock då landshövdingen förklarade att hon "har likväl kristeligen avlidit".

Att något besked inte kommit från hovrätten tolkades i detta läge som att man inte fått någon order om att verkställa avrättningen.

Ovanstående Brita Persdotter hade en moder i Hansjö som också dömdes: Saras Per Bertilssons hustru, Brita. Hon avrättades den 23 januari 1671.

I protokollen kan man läsa: "Uppå tillfrogan om hon på den onda truldoms wägen wandrat hafwa, Swarade Ja, säger sigh hafwa lärdt av sin farmoder Malin i Hansjö, tå hon een ung piga war."

Ytterligare en som avrättades var Hindrika Karin i Hansjö. Om henne kan man läsa: ”Född omkring 1590, Hon har lovfwat sathan sin kropp och siäll.”

Lappe Pers Anna i Stackmora, bekände sig vara bland de som på den onda vägen vandrat.

Mas Mats Erikssons hustru Elin i Vångsgärde hade enligt protokollet lärt sig trolldom av en gammal kärring från Gåsvarv i Älvdalen, hon bekände frivilligt att hon sedan barndomen givit sig i satans våld, haft "wederstyggeligt umgänge med honom och fött kratter", och fört fjorton barn med sig till Blåkulla.

Varg Pers Elin, Stackmora, var en ogift piga om 40 år och hon erkände att hon "denne willfarelsen i sin barndom aff sin moder Warg Elin intagit hafwer".

– Ytterligare en person från Orsa erkände på sin dödsbädd att han varit inblandad i Blåkullafärderna. Men han var alltså avliden redan innan avrättningarna, säger Torbjörn.

Det var Bälter Mickel Halvarsson i Slättberg.

I ett protokoll från den 8 juni 1670 i Västerås Domkapitel kan man läsa: "En man i Orsa, skylt för truldom söker begrafningh, warit förr beskylt för truldom – giordt för sin dödh en san bekennelsse, hans sak medh the fleres ligger ähn i Hofretten, nu frågas om hans begrafningh? Sententia: At andra må inciteras at och göra en san bekennelsse, så efterlåtes thenne leggias in om k.balken på Norre sijdan o kyrkian, uthan ringning och ceremonier."

– Den sista personen som avrättades har jag inte lyckats belägga i källorna, reflekterar Torbjörn.

Men eftersom trolldomskommissionen ville samordna avrättningarna för de som samtidigt dömdes i Mora, så är det troligt att den sista personen är den blott tolv år gamla flickan Hass Kerstin Matsdotter från Bergkarlås i Mora.

– Trots sin låga ålder blir Kerstin utsatt för tortyr, eftersom hon var så illa beryktad satte de klubborna på henne och ”slogo åth dem moot stabban”. Hon erkänner att hon diat och mjölkat ett stort antal människor, det vill säga hon hade tagit makt och mod av dem, förklarar Torbjörn.

Vidare erkänner hon att hon tagit "hiertat af sin moor och syster, och satte itället in ett stenhierta". Hon hade dessa hjärtan med sig varje gång hon for till Blåkulla. Hon tog också på sig ansvaret för ett stort oväder som drabbade Siljansbygden den 11 juni 1669.

– Man nästan häpnar över denna flickas psykiska utrustning. När hon erkänt sig vara skyldig till dessa illdåd tillfrågas hon om hon "kunde giöra något mehra, hon svarade då: Jag kan göra Månen af Kalkstenar, Stjernorna af samma Materia som Soolen, Himmelen af Kalkbanden tagne uthur kyrckiomuren".

Och det var sannolikt den den sjunde personen som avrättades i Orsa.

Torbjörn Näs härstammar själv från flera av de anklagade samt en av de som avrättades i Orsa. Han påpekar att alla som har härstamning i bygden sannolikt kan leta sig tillbaka i tiden och finna en anknytning.

Något han nu uppenbarligen brinner för är att ge de avrättade upprättelse. Han är dock inte ensam, hösten 2019 skapades Nordic Noise Movement.

– Målet är att skapa minnesmärken på alla platser där häxavrättningar ägde rum. I Torsåker, Älvdalen och Lillhärdal finns redan minnesmärken över de avrättade, Mora och Härnösand har nyligen beställt minnesstenar med alla de avrättades namn som kommer att invigas till våren, säger Torbjörn.

Framåt hoppas han att även Orsa kommun sätter upp ett minnesmärke. Förslagsvis en sandsten med namnen inhuggna så att de aldrig glöms bort. Det vore en fin upprättelse för anmödrar och förfäder som drabbades av denna rättsskandal, menar Torbjörn.

Inte minst då häxprocesserna kan jämföras med dagens näthat, mobbing och drev. Genom att studera historien kan man lära sig något om nutiden.

– Alla måste minnas detta! Det fanns inga häxor på 1600-talet, och det finns inga idag, det var oskyldiga kvinnor, män och barn som anklagades, avslutar Torbjörn.