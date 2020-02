Snöchocken inför Vasaloppet – klass 1 varning och blåsigt: "Kan komma uppemot 20 centimeter snö"

Det kommer bli ett vintrigt och snöigt Vasalopp på söndag.

Ett nederbördsområde är på väg in över länet från sydväst sent ikväll lördag. Det rör sig sedan sakta mot nordost, vinden tilltar och blir byig. Temperaturen sjunker och stora snömängder är på väg in och en klass 1-varning har utfärdats av SMHI över Dalarnas län.

Omkring 10-15 centimeter snö väntas dra in, men främst väster om Siljan kan det lokalt komma ännu mer.

– Det kommer snöa hela söndagsdygnet och lokalt kan det komma drygt två decimeter snö, säger Johan Groth, meteorolog på StromGeo.

Temperaturen kommer att variera något, men ser enligt prognosen ut att hålla sig på minus.

– Har man tur är det kallt. Spårskötarna i Vasaloppet kommer inte få ledigt natt, det kommer rikligt med snö, säger Johan Groth.

Årets väder har verkligen spelat alla ett spratt. För endast två veckor sedan beslutade Vasaloppet att flytta två lopp på grund av snöbrist och tidningen kunde visa chockerande bilder från Vasaloppsspåren med is och barmark.

Hur väntas vädret vara vid Vasaloppsstarten på söndagsmorgonen?

– Det kommer vara mycket snö vid starten. Dels har det snöat under natten och sedan fortsätter det. Temperaturen beräknas vara runt fem minusgrader.

Snöfallet fortsätter sedan hela dagen, men inte lika intensivt. Det kommer istället att klinga av, för att sedan tillta på eftermiddagen.

Det kommer dock bli blåsigt och temperaturen ser ut att hålla sig under minusstrecket ända in i målgången i Mora.

Vädret skiftar dock söderut och det förväntas bli blött söder om Borlänge med mild luft som kommer in under söndagseftermiddagen.

För den som ska söderut efter loppet kan få det besvärligt i väglag, varnar meteorologen.

– Man får passa sig på vägarna hem från Vasaloppet söderut, när snö kan övergå i regn och eventuellt minusgraderna håller i sig, säger Johan Groth.

Definition för varning klass 1 snöfall:

Snöfall där det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom 6 timmar. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare snöfall med mer än 20 mm inom 12 timmar, alternativt 12 mm inom 12 timmar i kombination med frisk vind (över 8 m/s), uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Källa: smhi.se