Falu Snowparks Gustaf Rönning tvåa i hemmabacken när solen sken över Swedish Slopestyle Tour

Helgens tävlingar i Swedish Snowboard Series och Swedish Slopestyle Tour i Källviksbacken var den sista av vinterns fem deltävlingar, innan finalen i Bollnäs kommande helg.

Flera av de bästa svenska herrseniorerna i slopestyle, som tourledaren Oliwer Magnusson från Östersund och hemmaåkare som Falu Snowparks Emil Granbom och Isak Davidsson, Bjursås, saknades i startfältet då de tävlade i världscupen i USA i helgen.

I deras frånvaro gick segern till en världscupmeriterad åkare som fick stanna hemma i Sverige den här gången, 18-årige Kirunabon Oliwer Movenius från RISK Riksgränsen.

Bakom honom lyckades en hemmaåkare ta sig upp på prispallen. Gustaf Rönning, 19, från Svärdsjo och Falu Snowpark knep andraplatsen och 170 tourpoäng och klättrar upp på femteplats i totalställningen.

Ytterligare en Falu Snowpark-åkare, 23-årige Gabriel Östlund, tog sig till final, där han slutade på sjätte och sista plats.

På juniorsidan tog sig Sälens IF-duon Felix Bjuredahl och Axel Burmansson upp på prispallen som tvåa och trea bakom segrande Martin Nordqvist, RISK. Både Burmansson och Nordqvist är uttagna till junior-VM i Kläppen i april.

Både i ungdoms- och damklassen blev det segrar för Sälens IF, genom Rasmus Persson och Wilma Johansson.

I lördagens snowboardtävling blev det en andraplats i herrseniortävlingen för Sälens JVM-uttagne William Mathisen, 16-åringen som redan debuterat i världscupen och nu gjorde sitt första framträdande i SSS den här vintern. Vann gjorde Gustaf Lundström från Piteå.

I juniorklassen vann Liam Lindberg, Gesunda, före Sälens Nias Hedberg. I ungdomsklassen tog Sälens Adrian Berg hem segern och även på damsidan blev det Sälensegrar, genom Emilia Berg (junior) och Leya Panes (ungdom).

RESULTAT, SWEDISH SLOPSTYLE TOUR.

Herrsenior final: 1) Oliwer Movenius, RIKS Riksgränsen, 90,0, 2) Gustaf Rönning, Falu Snowpark, 71,3, 3) Maximilian Selbekk, Hallens SK, 50,7 ... 6) Gabriel Östlund, Falu Snowpark, 25,0. Tourställning: 1) Oliwer Magnusson, Östersund, 600, 2) Selbekk, 555, 3) Movenius, 540, 4) Isak Davidsson, Bjursås, 445, 5) Rönning, 440.

Herrjunior, final: 1) Martin Nordqvist, RIKS, 91,0, 2) Felix Bjuredahl, Sälens IF, 77,7, 3) Axel Burmansson, Sälens IF, 72,0, 4) Fabian Agartson, Sälens IF, 70,0, 5) Sverre Lindell, Sälens IF, 67,7, 6) Erik Jonsson, Sälens IF, 65,0, 7) Lucas Söderberg, Sälens IF, 64,0, 8) Albin Backlund, Sälens IF, 61,0, 9) Ruben Källner Boman, Sälens IF, 60,0. Totalställning: 1) Nordqvist, 865, 2) Källner Boman, 730, 3) Söderberg, 645, 4) Burmansson, 585, 5) Bjuredahl, 525.

Herrar ungdom, final: 1) Rasmus Persson, Sälens IF, 81,7, 2) Theo Thorén, Sälens IF, 74,7, 3) Douglas Björkman, Täby, 56,0 ... 5) Elliott Noppa, Sälens IF, 40,0. Totalställning: 1) Persson, 570, 2) Olof Halvarsson, Åre, 535, 3) Noppa, 410.

Damsenior: 1) Elina Vesterlund, Luleå, 90,0, 2) Stina Sjögren, Sälens IF, 66,3.

Damjunior: 1) Wilma Johansson, Sälens IF, 81,7, 2) Tuva Skanderby, UHSK Umeå, 79,3 3) Emelie Ruder, Sälens IF, 77,0. Totalställning: 1) Skanderby, 690, 2) Johansson, 600, 3) Ruder, 300.

SWEDISH SNOWBOARD SERIES, RESULTAT.

Herrsenior: 1) Gustaf Lundström, Piteå, 85,3, 2) William Mathisen, Sälens IF, 81,7, 3) Felix Axelsson, Arboga, 78,0, 4) Markus Rehn, Gesunda, 67,7, 5) Daniel Alkefjärd, Sälens IF, 67,3, 6) Jesper Landmark, Sälens IF, 54,3, 7) Gabriel Almqvist, Falu Snowpark, 49,3, 8) Alexander Nordqvist, Sälens IF, 26,3. Totalställning: 1) Axelsson, 575, 2) Lundström, 440, 3) Landmark, 425, 4) Alkefjärd, 390, 5) Rehn, 305, 6) Almqvist, 295.

Herrjunior: 1) Liam Lindberg, Gesunda, 62,7, 2) Nias Hedberg, Sälens IF, 62,3, 3) Hampus Ström, Funäsdalen, 58,7 ... 8) Olle Hed, Gesunda, 32,0, 9) Leopold Ahlberg, Sälens IF, 23,7. Totalställning: 1) Ström, 655, 2) Hed, 550, 3) Hedberg.

Herrar, ungdom: 1) Adrian Berg, Sälens IF, 59,3, 2) Elton Masth, Falun, 49,7. Totalställning: 1) Alexander Engström Bjuredahl, Sälens IF, 570, 2) Berg, 520, 3) Joel Westling, Sälens IF, 420.

Damjunior: 1) Emilia Berg, Sälens IF, 80,7. Totalställning: 1) Berg och Cornelia Carlund, Messlingens IK, 520, 3) Novalie Engholm, Härnösand, 400.

Damer, ungdom: 1) Leya Panes, Sälens IF, 71,0, 2) Tindra Isaksson, Sälens IF, 63,7. Totalställning: 1) Tova Nejne, Klimpjälls Alpina Fjällbranten, 550, 2) Panes och Isaksson, 370.