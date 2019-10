Sökandet efter försvunne 70-årige Kent intensifieras – "Vi tar ruta för ruta"

Polisen fick in en anmälan om den försvunna personen vid 07-tiden på onsdagsmorgonen. Mannen som eftersöks heter Kent. Han försvann från sitt hem tidigt under onsdagsmorgonen. Han uppges vara cirka 170 centimeter lång, har grått, lite långt hår och grått skägg. Jackan han ska ha haft på sig vid försvinnandet ska vara grå. 70-årige Kent har god fysik. Han är dement och har tidigare haft för vana att röra sig i över stora ytor i området. Polisen har säkra vittnesuppgifter om att Kent har setts i Grycksbo vid 05.30-tiden under onsdagsmorgonen på väg mot riksväg 69, ungefär en mil från hemmet.

Polis och militär har sin sambandscentral vid Grycksbo bystuga. Man genomför just nu en stor insats i området i och kring Grycksbo. Man söker både i stadsmiljö och i skog och mark. Flera polispatruller och hundpatruller och även en helikopter deltar i det fortsatta sökandet. Frivilliga resursgruppen och Fjällräddningen anslöt senare under torsdagen för att delta i sökandet efter Kent.

– Vi söker av närområdena i Grycksbo, vi tar ruta för ruta. Mannen har vid tidigare tillfällen sökt sig mot Bjursåsområdet. Vi har en drönare ute som är nere vid Bergsgården. Sen har vi folk ute och söker av områden, säger Lars-Ove Olsson från Försvaret.

Under torsdagsmorgonen anslöt frivilligorganisationen Missing People till sökinsatsen för att söka av ruta för ruta kring de centrala delarna av Grycksbo. Man upprättade sin samlingspunkt vid Coop i Grycksbo.

– Det är förutsättningslöst. Allt ska sökas av innan det är klart. Vi kan inte ta någonting för givet, säger Nils Erik Eklöf, gruppchef Missing People.

Räddningsledare har beslutat att allt som är öppet som till exempel trädgårdar, lekstugor, hundkojor, skjul med mera får genomsökas. Även boende i Grycksbo ombeds att titta i skjul eller andra byggnader på sina tomter om Kent finns där.

– Det händer saker löpande. Vart eftersom vi får ihop patruller skickar vi ut dem. Totalt sett är det väldigt många som är ute och letar från oss, från polisen och militären. Antalet växer ju mer klockan går, säger Rickard Wikström, operativ chef på Missing People.

Man hoppas att fler frivilliga är villiga att hjälpa till. Antingen kommer man till Coop i Grycksbo eller så kan man gå in på deras facebook-sida där telefonnummer finns. Att ge sig ut på eget bevåg rekommenderas ej, då det kan försvåra arbetet för polisens hundar och personal.

Under natten mot torsdagen inträffade en incident då en man i bil följde efter uniformerad personal från Hemvärnet som var ute och letade efter den försvunne mannen. Personerna från Hemvärnet hade legitimerat sig varvid den efterföljande mannen riktat ett vapen mot dem. Polisen kunde senare lokalisera mannen som bor i området. Han kunde efter en stunds förhandling gripas vid 02-tiden.

Polisen är mycket intresserade av iakttagelser och tips. Om du har du sett Kent, ring polisen på telefonnummer 11414.