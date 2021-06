Sommar i Sälenfjällen – adrenalinkickar eller lugn och ro: ”De bästa i Sverige"

Ett besök i Kläppen i sommar kan ge rejält pirr i magen. Ett nytt året runt-hopp med en uppblåst landningskudde finns på plats. ”Bagen” ger en mjuk landning och möjligheter att ta ut svängarna när man provar att hoppa för första gången eller testar nya tricks.

Hoppet har två nivåer – för nybörjare och elit, och en tur på rygg ner för ”bagen” kan bara det ge ett sug i magen.

Gräsrotsåkare blandas med elitåkare. Chanserna är stora att i sommar få se de bästa åkarna i världen träna inför Peking-OS.

Sven Thorgren, med sex X Games-medaljer bakom sig, bosatt en bit från Kläppen, kommer träna mycket på hemmaplan har han sagt till Falu Kuriren.

Vid en mini-ramp för skateboard, inlines och kickbikes och grillplats kan man samlas för kompishäng och samtidigt ha utsikt över åkare i det stora hoppet.

Utöver hoppet så har Kläppen en nybyggd hinderbana– OCR (obstacle course racing/hinderbanelöpning) och kanot- och SUP-bräduthyrning vid Västerdalälvens strand.

Skistars PR- och kommunikationschef Petra Hallebrant berättar att Skistar har med Sports & adventures-satsningen utvecklat aktiviteter för alla åldrar. Liftsystemen i Gustavsberg vid Lindvallen kommer vara öppna i sommar.

– Den här starka ”svemester”-trenden som kanske har nått sitt kulmen i och med corona, den har vi sett i flera år. Fler och fler vill semestra i fjällen även sommartid med familj och vänner. Därför har vi satsat på fler aktiviteter, säger Petra Hallebrant.

Vid Lindvallen kommer turisterna kunna spela padel vid två nya utebanor med fjällutsikt, klättra högt bland träden i nya höghöjdsbanor och ziplines, testa nya former på cykel – pumptrack, trailleder och skillsarea utöver tidigare down hill och cross country.

För barnen kommer det finnas två olika camp: Valle Kids Club – med fokus på naturen som lekplats och för de lite äldre: Teen Camp Bike – där ungdomar kan träffa nya vänner och utmana sig själva med cykling i fjällmiljö.

Även på Högfjällshotellet byggs padelbanor, pumptrack och boulebanor för att förbereda, likt Stöten, att de kommer slå upp dörrarna för sommargäster för första året.

Destination Sälenfjällen är ett bolag som skapats för att tillsammans främja besöksnäringen. Något som vd:n Anders Bjernulf vill lyfta fram är de ideela satsningarna som gjorts. Tolv kilometer spång har lagts ut där behovet varit som störst efter vandringsleder.

Nu går det att ta sig torrskodd runt lederna i lågskor och samtidigt skyddas miljön från att trampas sönder. Med tre plankor i bredd kan besökarna vandra och cykla. Som ännu ett led i miljötänket är virket oimpregnerat.

– Något jag tycker ni också ska lyfta fram är cykling i Rörbäcksnäs, med mountainbike. De cykelstigarna anses vara de bästa i Sverige, säger Anders Bjernulf.

Det är ideella krafter som ligger bakom cykellederna och på Rörbäcksnäs hemsida kan man läsa:

”Rörbäcksnäs borde vara på allas Mountainbike Bucketlist.”

Efter äventyr behövs det mat, en nyhet är att Sälenstugan startar med sommaröppet – byter after ski mot after bike. Maria och Stefan Törnberg tog över som ägare i vintras. Efter att drivit Lindvallens sju restauranger under sju år, kände Stefan Törnberg sig redo för en nysatsning

– Jag är klar med after ski. Visionen är att få ett omnämnande i White guide. Sälenstugan ska gå från after ski-lada till Sälens bästa restaurang, säger Stefan Törnberg.

Till att börja med blir det ”Sommarcafé och Crêperie”, och beroende på intresse kan matutbudet utökas och öppettiderna fortsätta under hösten.

– När Skistar kör en sådan storsatsning så ska vi köra på från måndagen efter midsommar. Känner vi att det blir jättemycket folk så fortsätter vi hålla öppet under hösten. Vi bor ju här, så det är inga problem.

Fakta/Sälenfjällens sommarsäsong

Kläppen öppet: 20 juni–15 augusti.

Nyheter: året runt-hopp, railpark, trampoliner, miniramp, OCR-bana, hopptorn i Västerdalälven.

Skistar Sälen öppet: 25 juni–15 augusti.

Nyheter Lindvallen: padel, pumptrack, trailleder, höghöjdsbanor, ziplines och olika camp.

Högfjällshotellet öppet: 1 juli–22 augusti.

Nyheter: padel, boule, utomhusgym och pumptrack.

Stöten öppet: 28 juni–30 september.

Nyhet: Håller anläggningen öppet för första sommaren.

Destination Sälen, samlad sommaraktivitetsinfo: https://sommar.salen.se/