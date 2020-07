Sommarsamtal med Helena Blomqvist: "Jag fångar en slags stämning i samtiden"

Det finns, milt uttryckt, något ödesmättat i Helena Blomqvists konst. Hennes bilder uttrycker ett tillstånd, där någonting avgörande precis har hänt, eller är på väg att hända. Ett före eller ett efter katastrofen, kanske. Finns det en tanke med det?

Jag ställer frågan när vi slagit oss ner vid det stora, rustika bordet i hennes trädgård, placerat mot husets kortvägg.

– Det är svårt att se sin konst utifrån, säger Helena, det känns som att jag bara jobbar på.

Hennes karakteristiska stil kännetecknas av iscensatta porträtt, ofta med djur i människokläder placerade i situationer som gärna för tankarna till historiska slag och händelser. Det är som om hennes verk har sin egen tid och värld, parallellt eller utanför vår egen - men med detaljer vi känner igen från olika historiska och populärkulturella sammanhang. Det är en helt egen stil som tydligt går som en röd tråd genom alla hennes verk och utvecklades redan i arbetet med den första utställningen, First Women on the Moon.

– First Women on the Moon arbetade jag med under alla mina tre år på Fotohögskolan i Göteborg. Jag kände tidigt att jag ville utveckla en egen stil.

Där skapades det arbetssätt som sedan följt henne genom åren.

– Jag bygger scenografierna för hand, säger Helena och fortsätter:

– Sedan gör jag dockorna och syr kostymer. Placerar dem i en miljö jag valt noga. Efter det jobbar jag fram bilden digitalt. Det är ett intuitivt arbete.

Hon jobbar långsamt. Kommer så småningom in i ett slags flöde, till ett eget universum där nya idéer kan dyka upp så att hon får flera bilder på köpet, säger hon.

– Jag fångar en slags stämning i samtiden med alla naturkatastrofer och bränder som sker runtom oss.

Hon nämner de metalliska bränderna som lågar fram bakom bergen i den senaste bildsviten Den stora tystnaden. Men också de svarta svanarna. De som kan förebåda eller symbolisera en osannolik händelse som, om den inträffar, får omfattande konse­kvenser. Såväl katastrofala som lyckosamma. De dök upp i hennes bilder lite oväntat, berättar hon, och det var först efteråt som hon lärde känna innebörden i dem.

– Det är en otrolig dyster tid nu, säger hon och nämner insektsdöden, corona och naturkatastrofer.

Sedan tillägger hon:

– Men jag är en bildmänniska. Jag vill inte formulera mig så mycket.

Inspirationen hittar Helena Blomqvist från olika håll. Det kan vara sagor, egna minnen, filmer, dokumentärer, radioprogram.

– Jag har flera olika lager av inspiration. Men jag återkommer alltid till fotohistorien, säger hon och berättar att hon ofta bläddrar i fotohistoriska böcker och konstlitteratur.

Men konst och fotografi var långt ifrån självklarheter när hon växte upp.

– Jag har ju alltid ritat väldigt mycket, säger Blomqvist och fortsätter:

– Och tänkt estetiskt. Jag snappade upp saker. Bilder. Det var ju ett litet utbud innan internet.

Hon såg gärna på färgtecknade barnprogram. Och när hon blev äldre drogs uppmärksamheten till konsttidningar och konstböcker. Hon spenderade mycket tid på biblioteket.

– Jag fick mer och mer ett behov av att insupa kultur när jag kom i tonåren, säger hon.

Helena är tyst en liten stund och säger sedan:

– Men det var ju inte direkt så att jag gick och kollade på konstutställning.

Tidiga influenser var Cindy Sherman och Richard Avedon. Den senare gjorde storformatsporträtt, som för sin tid var banbrytande.

Helena Blomqvist är uppvuxen i Smedjebacken. 1991 flyttade hon till Falun för att börja gymnasiet på estetisk linje. En tid hon minns med värme. Där träffade hon några av sina bästa vänner. Det var också där hon utvecklade intresset för fotografi.

I dag bor och verkar Helena i Stockholm. Hon är internationellt känd, finns representerad bland annat på Moderna Muséet och i Statens konstråd, har haft flera utställningar varav en soloutställning på Fotografiska i Stockholm. Hon har också utsmyckningsuppdrag och gör kostym och scenografi för teaterproduktioner.

Hur ser framtidsplanerna ut? Har du någon ny utställning på gång?

– Jag jobbar med två olika utställningar just nu, säger Helena lite hemlighetsfullt, men vill inte berätta för mycket om dem ännu. Det är lätt att konstverk går sönder om de kommer för tidigt ut i ljuset.

– Men det handlar om gamla berättelser och historier från förr med dalaanknytning.