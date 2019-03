Henka Gustafsson gör comeback i Indianerna – i helt ny roll: ”Kommer fungera som ett språkrör”

Henka Gustafsson, 48, är den största föraren i Indianernas historia och förde bland annat klubben till dubbla SM-guld, men uppbrottet 2011 blev uppslitande och föga värdigt. Han hamnade i onåd med den dåvarande klubbledningen, petades ur SM-finallaget mot Piraterna, och fick inte ens ett tack när han valde att lägga av efter 24 raka elitseriesäsonger för Indianerna.

Under åren som följde var han inte ens ute på matcherna som åskådare, men när sonen Simon Gustafsson kom med i den nya ledningen – efter den ekonomiska härdsmältan som ledde till en rekonstruktion våren 2017 – har relationen mellan Henka och Indianerna normaliserats.

Och nu, på måndagen, föll de sista pusselbitarna: Sporten kan avslöja att Gustafsson kommer att anta den nya rollen som bankoordinator i Indianerna 2019.

– Han kommer att fungera som ett språkrör mellan mig och förarna å ena sidan och banpersonalen med banchefen Johan Magnusson å den andra. Henkas roll kommer att vara att se till att banan ser likadan ut hela säsongen som vi bestämmer att den ska göra under vår press and practice den 30 april, oavsett väder och vind. Han kommer att avlasta mig genom att ta diskussionerna med banpersonalen så att jag kan fokusera på det jag ska göra under matcherna, säger Peter Johansson, som är lagledare i Indianerna och också sitter i klubbens styrelse.

För Henka Gustafsson, som privat driver restaurangen Henkas i Kumla, var det inget svårt beslut att i det här läget återvända till moderklubben. Han gjorde ett inhopp som mekaniker när Simon hoppade in och gjorde comeback som förare i kvartsfinalen hemma mot Smederna, och nu får han alltså en betydligt större roll.

– Det är en helt ny anda ute på Sannahed nu, med lite nytt folk och så. De jobbar framåt nu. Det är inte bara 110 procent fokus på A-laget, utan de jobbar för framtiden och tänker på klubbens överlevnad. Det finns två division 1-lag och massor av knatteförare, varav många tjejer, som kör. Det känns som en riktigt bra satsning. Det är ordning och reda och allt sköts professionellt på ett helt annat sätt än tidigare, säger Gustafsson.

Hur ser du på din nya roll i klubben?

– Lagledningen har tyckt att det varit lite rörigt, att alla sju springer och tjatar på lagledaren banskötarna. Då kan jag, som varit med ett tag, sköta snacket med banskötarna, så blir det lugnare för dem. Med sju förare i laget är det sju olika viljor om hur banan ska se ut, och det blir min uppgift att försöka kompromissa så att alla får lite som de vill. Förhoppningsvis ska vi kunna få till en bana som är likadan hela säsongen, och som passar alla förare.

Förutom Simon sitter sedan en knapp månad tillbaka också Henkas andra son David Gustafsson i Indianernas styrelse. Nu kommer alltså tre Gustafsson vara med och styra på Sannahed 2019.

– Det känns jätteroligt att ha Henka tillbaka i klubben. Det är hans förtjänst, eller fel, att jag blev ett inbitet speedwayfan från början, och ska bli väldigt roligt att få jobba ihop med sin barndomsidol, säger Peter Johansson och fortsätter:

– Och det är givetvis ett gott kvitto för alla oss som engagerat oss i styrelsearbetet och gjort allt vi kan för att driva klubben framåt att han vill vara med. Den som är minst imponerad är nog Simon, för honom är det bara ”pappa”, men även han förstår förstås den legendstatus som Henrik har i klubben.

Vid sidan av de två lag-SM-gulden med Indianerna tog Henka Gustafsson också två individuella SM-guld. Han vann par-VM 1993 och lag-VM 1994 och 2000, vann polska ligan fyra gånger och körde fyra individuella VM-finaler och åtta GP-säsonger med en fjärde- och tre femteplatser som bästa resultat i VM-sammandraget.