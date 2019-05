Matchguide omgång 4 – Jessica Eriksson: ”En svårtippad Giganternas kamp”

Tisdag 28 maj:

Dackarna – Lejonen

Dackarna: 1. Vaclav Milik, 2. Frederik Jakobsen, 3. Oliver Berntzon, 4. Jacob Thorssell, 5. Patryk Dudek, 6. Artur Czaja, 7. Joel Kling.

Lejonen: 1. Jaroslaw Hampel, 2. Tomas Jonasson, 3. Krzysztof Kasprzak, 4. Kacper Woryna, 5. Maksym Drabik, 6. Kevin Wölbert, 7. Mathias Thörnblom

Kommentar om matchen: Dackarna har haft en tuff säsongsinledning med flera ordinarie förare borta. Förra veckan saknade man tre av sina heatledare när man blev överkörda av Masarna i Avesta. Nu väntar Lejonen som också är drabbade av manfall, men som ändå fått ihop två segrar på fyra försök. Det kommer bli en tajt fajt, men hemmastödet kommer lyfta Dackarna till säsongens andra seger.

Tippat resultat: 47–43.

Smederna – Västervik

Smederna: 1. Fredrik Lindgren, 2. Pontus Aspgren, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Przemyslaw Pawlicki, 5. Andzejs Lebedevs, 6. Adrian Miedzinski, 7. Mateusz Szczepaniak.

Västervik: 1. Krzysztof Buczkowski, 2. Bartosz Smektala, 3. Peter Ljung, 4. Jack Holder, 5. Nicki Pedersen, 6. Anton Karlsson, 7. Mikkel B Jensen.

Kommentar om matchen: Smederna har förlorat mot Piraterna, Masarna och Lejonen under säsongen. De regerande mästarna har inte gått att känna igen. Samtidigt har Västervik, som borde ha det tuffa andra året framför sig, inlett på ett mycket självförtroendehöjande sätt. Trots fördel av hemmabana och med revanschlusta från förlusten mot Masarna i omgång två kommer Smederna få svårt att motstå tabelltvåan Västervik.

Tippat resultat: 39–51.

Piraterna – Masarna

Piraterna: 1. Mikkel Michelsen, 2. Kai Huckenbeck, 3. Linus Sundström, 4. Pawel Przedpelski, 5. Niels-Kristian Iversen, 6. Daniel Davidsson, 7. Jonas Davidsson.

Masarna: 1. Antonio Lindbäck, 2. Oskar Fajfer, 3. Alexandr Loktayev, 4. Vadim Tarasenko, 5. Kim Nilsson, 6. David Bellego, 7. Martin Smolinski.

Kommentar om matchen: Masarna har gått som tåget under säsongsinledningen och stått för den ena skrällsegern efter den andra. När de löpande snitten nu börjar rulla in ligger Antonio Lindbäck på en fin femteplats, omringad av Piraternas dansk-duo. Formen på just Michelsen och Iversen gör att jag tror att det är hemmalaget som kommer dra det längsta strået.

Tippat resultat: 50–40.

Indianerna – Vetlanda

Indianerna: 1. Chris Holder, 2. Kenneth Bjerre, 3. Piotr Protasiewicz, 4. Anders Thomsen, 5. Tai Woffinden, 6. Ludvig Lindgren, 7. Joel Andersson.

Vetlanda: 1. Szymon Wozniak, 2. Dominik Kubera, 3. Troy Bachelor, 4. Jakub Jamrog, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Viktor Palovaara, 7. Filip Hjelmland.

Kommentar om matchen: Vetlanda kommer från en hemmaseger mot Rospiggarna och Indianerna från en oavgjord seriefinal mot Västervik. Det här kan bli en rafflande drabbning där vi får se säsongens två bästa ställas mot varandra. Bartosz Zmarzlik har inte tappat en poäng och Tai Woffinden bara tre så långt. En svårtippad giganternas kamp, men jag tror hemmafördelen kommer tippa över till Indianvinst.

Tippat resultat: 49–41.

Fotnot: Guide inför torsdagens match mellan Rospiggarna och Masarna publiceras på onsdag.