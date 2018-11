Ny matchdag i speedwayens elitserie – här är hela körschemat: ”Fantastiska veckor för speedwayälskarna”

Efter en lång och händelserik säsong tog Smederna hem sitt andra raka SM-guld. Med nya publikökningar under 2018 är det många som redan nu blickar fram mot 2019 där lagen börjar bli helt färdigsnickrade.

För alla som längtar till säsongsstart så kom under torsdagen körschemat under torsdagen och man kan då börja ringa in datumen i kalendern. Faktum är att det under 2019 blir ännu fler datum att markera. I samband med att körschemat släpptes kom nämligen nyheten att elitserien ska köras på både tisdagar och torsdagar till kommande säsong.

– Det här ger en unik möjlighet för svensk speedways kommersialisering av sporten och skapar en större attraktion för både publik, media och för våra nya och befintliga sponsorer och samarbetspartners runtom i Sverige, säger Dennis Fredriksson, marknadschef på ESS (Elitspeedway Sverige) i ett pressmeddelande.

Anledningen är att elitserien utökas från åtta till nio lag när Piraterna tar klivet upp. Även allsvenskan ändrar dagar och således kommer det att köras betydligt fler speedwaymatcher i Sverige under 2019.

– I och med att Allsvenskan kommer köras på måndagar, onsdagar och fredagar öppnar det här upp till fantastiska veckor för speedwayälskarna i Sverige med nästan matcher varje dag.

Här är hela körschemat

Omgång 17/5 Piraterna–Smederna7/5 Masarna–Indianerna7/5 Lejonen–Rospiggarna7/5 Västervik–Vetlanda9/5 Dackarna–Smederna

Omgång 214/5 Rospiggarna–Västervik14/5 Indianerna–Lejonen14/5 Smederna–Masarna14/5 Dackarna–Piraterna16/5 Vetlanda–Lejonen

Omgång 321/5 Masarna–Dackarna21/5 Lejonen–Smederna21/5 Västervik–Indianerna21/5 Vetlanda–Rospiggarna23/5 Piraterna–Rospiggarna

Omgång 428/5 Dackarna–Lejonen28/5 Indianerna–Vetlanda28/5 Smederna–Västervik28/5 Piraterna–Masarna30/5 Rospiggarna–Masarna

Omgång 54/6 Lejonen–Piraterna4/6 Västervik–Dackarna4/6 Vetlanda–Smederna4/6 Rospiggarna–Indianerna6/6 Masarna–Vetlanda

Omgång 618/6 Dackarna–Vetlanda18/6 Piraterna–Västervik18/6 Smederna–Rospiggarna18/6 Masarna–Lejonen20/6 Indianerna–Piraterna

Omgång 725/6 Västervik–Masarna25/6 Vetlanda–Piraterna25/6 Rospiggarna–Dackarna25/6 Indianerna–Smederna27/6 Lejonen–Västervik27/6 Smederna–Dackarna

Omgång 82/7 Masarna–Västervik2/7 Piraterna–Vetlanda2/7 Dackarna–Rospiggarna2/7 Smederna–Indianerna4/7 Västervik–Lejonen4/7 Indianerna–Dackarna

Omgång 99/7 Vetlanda–Dackarna9/7 Västervik–Piraterna9/7 Rospiggarna–Smederna9/7 Lejonen–Masarna11/7 Piraterna–Indianerna

Omgång 1016/7 Dackarna–Västervik16/7 Smederna–Vetlanda16/7 Indianerna–Rospiggarna16/7 Masarna–Piraterna25/7 Piraterna–Lejonen25/7 Vetlanda–Masarna

Omgång 1130/7 Lejonen–Dackarna30/7 Västervik–Smederna30/7 Vetlanda–Indianerna1/8 Masarna–Rospiggarna

Omgång 126/8 Dackarna–Masarna6/8 Smederna–Lejonen6/8 Indianerna–Västervik6/8 Rospiggarna–Vetlanda8/8 Rospiggarna–Piraterna

Omgång 1313/8 Masarna–Smederna13/8 Västervik–Rospiggarna13/8 Lejonen–Indianerna13/8 Piraterna–Dackarna15/8 Lejonen–Vetlanda

Omgång 1420/8 Smederna–Piraterna20/8 Indianerna–Masarna20/8 Rospiggarna–Lejonen20/8 Vetlanda–Västervik22/8 Dackarna–Indianerna