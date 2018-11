Efter fina insatserna – nu är stjärnskottet uttagen i landslaget till världscuppremiären

Under den gångna helgen gick startskottet för längdsäsongen när tävlingarna i Bruksvallarna avgjordes.

Där fick förbundskaptenen Rikard Grip se sina trogna stjärnor i bland annat Charlotte Kalla och Calle Halfvarsson vinna varsitt lopp.

Han fick även se jättelopp av talangerna Frida Karlsson och Moa Lundgren, där den senare nu tagit plats i truppen till världscuppremiären i Ruka den kommande helgen

– Det är roligt när nya unga åkare får möjlighet att utmana världseliten i världscupen och jag tror att det kommer ske vid fler tillfällen under säsongen då vi har en väldigt stark och positiv bredd på unga åkare som kommer underifrån, säger Grip i ett pressmeddelande.

Frida Karlsson däremot får inte plats, då landslagsledningen de senaste åren jobbat utefter filosofin att Junior-VM ska vara det största målet med säsongen för juniorer.

Premiärtruppen bjöd inte på några större överraskningar då de förväntade landslagsnamnen alla är hela.

Förra säsongens premiär missade Ebba Andersson på grund av skada, men är i år redo.

HELA TRUPPEN

Damer sprint

Hanna Falk, Ulricehamns IF, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Anna Dyvik, IFK Mora SK, Moa Lundgren, IFK Umeå.

Damer distans

Hanna Falk, Ulricehamns IF, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF, Charlotte Kalla, Piteå elit.

Herrar sprint

Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Teodor Peterson, IFK Umeå, Karl-Johan Westberg, Borås SK, Anton Persson, SK Bore.

Herrar distans

Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF, Jens Burman, Åsarna IK, Gustav Eriksson, IFK Mora SK.