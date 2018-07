Fem heta snackisar efter Sveriges avancemang: "Målet från Forsberg var värt all väntan – redan ett klassiskt landslagsmål"

Läs mer(+): Exklusivt: Följ med hem till Emil Forsberg – han och sambon berättar om proffslivet i Tyskland

Matchvinnaren. Emil Forsberg har kritiserats en hel del under inledningen av VM och inte fått igång poängproduktionen. Mot Schweiz stod han för sin bästa insats i turneringen och stoppades bryskt av motståndarförsvaret ett antal gånger innan han till slut fick utdelning.

Forsberg var en av spelarna som tagit flest avslut i hela VM innan han hittade rätt, men snacka om att det var värt att vänta på målet.

Sundsvallssonen tog med sig bollen i steget och drog till. Sekunden senare hade bollen styrts in och ett redan klassiskt svenskt landslagsmål var ett faktum.

Ersättaren. Sebastian Larsson har varit en av Sveriges viktigaste spelare och levererade verkligen under gruppspelet. Att han saknades mot Schweiz kändes på förhand som ett stort avbräck. Diskussionerna gick varma om Oscar Hiljemark eller Gustav Svensson skulle få chansen från start. Jag tycker att Janne Andersson gjorde helt rätt som satsade på Svensson, och Svensson tackade för förtroendet.

Mittfältaren gick in tufft och vann en närkamp redan efter två minuter och fortsatte i den stilen matchen igenom. I mina ögon stod Gustav Svensson för en helt lysande vikarieinsats, otroligt imponerande.

Förändringarna. Schweiz gjorde fyra förändringar i startelvan varav två var i backlinjen på grund av avstängningar. In kom mittbacken Johan Djourou och högerbacken Michael Lang.

Schweiz stod inte för något defensivt haveri – men de lyckades inte heller hålla undan för det svenska landslaget och Emil Forsberg. Sverige skapade faktiskt många heta chanser under matchens gång och kunde ha tagit ledningen betydligt tidigare.

Missarna. Albin Ekdal hade det bästa läget – men Marcus Berg hade flest. Sverige radade upp målchanser i den första halvleken utan att hitta rätt. Anfallaren Berg har varit inblandad i mängder med chanser så långt i mästerskapet och snart måste han bara hitta rätt.

Bytena. Janne Andersson valde att agera i slutet av matchen för att stänga igen och säkra segern, och snacka om att bytena blev lyckade. Emil Forsberg och Mikael Lustig klev av till fördel för Martin Olsson och Emil Krafth. Några minuter senare byttes även Isaac Kiese Thelin in.

I slutminuten sprintade sig Olsson fri efter en perfekt passning från Isaac Kiese Thelin och gjordes ned. Det såg länge ut att bli straff men slutade med en frispark. I vilket fall gick viktiga sekunder och Sverige lyckades hålla undan.

Sverige–Schweiz 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (66) Emil Forsberg.

Domare: Damir Skomina.

Publik: 64 042.

Så spelade Sverige:

Robin Olsen –Mikael Lustig (ut 82), Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson – Viktor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg (ut 81) – Marcus Berg (ut 90), Ola Toivonen.

Avbytare: Martin Olsson (in 81), Emil Krafth (in 82), Isaac Kiese Thelin (in 90).