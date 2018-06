Stor lista: Bågefeldt rankar Brages värvningar sedan 2010 – Del 2: "När tysken älgade in på Brages kansli så peakade föreställningen"

Betygsskala

1: Fiaskovärvning, 2: Hyfsad värvning, 3: Bra värvning, 4: Klassvärvning, 5: Avgörande värvning

Notera att betyget avser hur bra värvningen har varit för IK Brage, och inte hur bra spelaren är/varit generellt.

2012

Mats Cato Moldskred, mittfältare. Kom från: Bryne FK – Betyg: 4

Kommentar: En av Brages bättre värvningar, under en period då många andra nytillskott var mer anonyma. Norrmannen gjorde sig snabbt populär på Domnarvsvallen och kombinerade teknik, snabbhet och hyfsad målfarlighet med hårt jobb och mycket hjärta. Blev utsedd till "årets Serik" innan han lämnade efter den tunga säsongen 2013.

Dragan Kapcevic, anfallare. Kom från: Gefle IF – Betyg: 4

Kommentar: Kom in och visade kvalitet och killer instinct omgående. Småtjurig ibland, men i boxen var Kapcevic ofta klinisk, inte minst under debutsäsongen, då han bombade in tolv mål. Bosniern blev kvar i ytterligare en säsong innan han lämnade för Husqvarna, och senare Östersund, Sirius och Öster. Fortsatt vass målskytt.

Peter Magnusson, mittback. Kom från: Sandefjord Fotball – Betyg: 3

Kommentar: Började bra, riktigt bra, och klev in i mittförsvaret med pondus och kraft. Stannade i fyra säsonger och blev sedermera lagkapten, men tog snarare kliv tillbaka i utvecklingen under sin senare tid i klubben. Får dock ändå ses som en del av ryggraden under några mellanår.

Patrik St Cyr, mittfältare. Kom från: Västerås SK – Betyg: 3

Kommentar: Höga toppar och djupa dalar. Under perioder av sin fem år långa sejour i Borlänge hade St Cyr rätt rejäla problem med både form och skador. Under de senare åren blev han något av en ledarfigur i laget, och under sin sista skadefria säsong, 2014, var mittfältaren såväl ett rivjärn som en hyfsad poängspelare. Därefter gick det dock mest utför. Numera assisterande tränare i Gamla Upsala.

Andi Toompuu, mittfältare. Kom från: Assyriska FF – Betyg: 3

Kommentar: Lugn, trygg och bollsäker. När tränarduon, Bosse Wålemark och Örjan Glans, skulle utse sin lagkapten säsongen 2012 föll valet på den centrale mittfältaren. Ofta nyttig under sin första säsong. Skadade sig en bit in på den andra och flyttade åter hem till Stockholm. Någon mer fotboll på elitnivå blev det aldrig.

Patrik Carlgren, målvakt. Kom från: Falu FK – Betyg: 2

Kommentar: En av Dalarnas större talanger på senare år, men hann bara med att vara ordinarie i Brage en halv säsong, under fiaskosäsongen 2013, innan han värvades av AIK. Där slog han igenom stort. Stor svensk U21-EM-hjälte några år senare, då han räddade straffen som innebar blågult guld. Numera värmer Carlgren bänk i turkiska Konyaspor, och en ny utmaning känns som ett måste för att få fart på karriären.

Peter Nilsson, anfallare. Kom från: Qviding FIF – Betyg: 2

Kommentar: Fick hyfsat med speltid under sin första säsong och stod ofta för ett hårt arbete, dock utan att få så mycket poängmässig utdelning. Fick sedan stå tillbaka allt mer, och lämnade inför 2014 för Dalkurd, där han skolades om till mittback och gjorde succé.

Erik Törnros, anfallare. Kom från: Gefle IF – Betyg: 2

Kommentar: Första sejouren i Brage var ett lån från Gefle 2012, och den gången var Törnros ett piggt och välkommet anfallstillskott under hösten. Därför var förväntningarna någorlunda höga när u-landslagsmeriterade Törnros återvände permanent 2014. Det dröjde dock inte särskilt länge innan anfallaren hamnade i Bosse Wålemarks frysbox. Facit blev två mål på sexton matcher (åtta inhopp), och Törnros lämnade efter blott en säsong. Skrev på för Dalkurd, där han säsongen efter tog ordentlig revansch och var med och gick i Superettan, innan han hamnade spelmässigt snett även där och lämnade efter två säsonger.

Caio Mendes, ytterback. Kom från: IFK Norrköping – Betyg: 1

Kommentar: Här fanns det något, det syntes. Brassen var en av de bättre Bragespelarna under försäsongen när han anlände, men skadade sedan knät direkt i seriepremiären mot Assyriska. När vänsterbacken väl var tillbaka så ingick han inte i klubbens framtidsplaner, och därmed lämnade Mendes utan att ha spelat en hel match.

Prince Eboagwu, mittback/mittfältare. Kom från: Åtvidabergs FF – Betyg: 1

Kommentar: Tuff, stabil och kunde användas både som mitttback och centralt på mitten. Så långt allt väl, men när nigerianen efter halva sin första säsong i Brage drabbades av en allvarlig knäskada så var karriären i grönvitt över. Spelade inte en minut till, innan han lämnade efter säsongen 2013. Tränar numera Bullermyren tillsammans med Njogu Demba-Nyrén.

Dana Kuhi, mittfältare. Kom från: BK Forward – Betyg: 1

Kommentar: Den rappe yttern var aktuell för flera klubbar innan valet till sist föll på IK Brage. Succén uteblev dock och BK Forward-produkten fick mest agera inhoppare under den korta tid han blev kvar i Borlänge.

Sergei Rusetski, anfallare/mittfältare. Kom från: FK Banik Most – Betyg: 1

Kommentar: Bosse Wålemark hittade, via sitt kontaktnät, den vitryske anfallaren och bestämde sig för att göra honom till brageit. Ett beslut som inte föll helt väl ut, och trots att Rusetski fick gott om speltid så stannade han på två gjorda mål under sin enda säsong i Borlänge. Väldigt anonym.

Carl Björk, anfallare. Kom från: Jönköpings Södra – Betyg: 1

Kommentar: Stor talang som man hoppades skulle blomma ut som 20-åring i Brage. Fysiskt stark och relativt snabb, men blev bara kvar i Brage under 11 matcher, där åtta av dem var inhopp. Har på senare år öst in mål i lägre divisioner i Norge och även spelat i division 1 med Nyköping.

2013

Amor Layouni, mittfältare/anfallare. Kom från: Falu FK – Betyg: 3

Kommentar: Snabb med boll, avig och med ett bra skott. Layouni är en av de mer talangfulla spelarna som har kommit fram från Falun på senare år. Möjligen lite bollkär ibland, men levererade ofta mål under de två efterföljande säsongerna i division 1. Lämnade sedan för Degerfors och huserar numera i norska Bodö Glimt.

Tim Markström, målvakt. Kom från: Hammarby IF – Betyg: 2

Kommentar: Lånades in på höstsäsongen, efter försäljningen av Patrik Carlgren. Otacksamt läge, då Brage redan var ett lag i fritt fall. Gjorde det okej.

Marko Mihajlovic, back. Kom från: Umeå FC – Betyg: 2

Kommentar: Anlände under sommaren. Tuff back, som stod upp relativt bra under en höst då nästan ingen annan gjorde det.

Andreas Ljungren-Eriksson, mittfältare. Kom från: Ljungskile SK – Betyg: 2

Kommentar: Ytterligare en av värvningarna som skulle ta Brage till allsvenskan. Kunde bitvis blixtra till, men över lag en besvikelse, som så många andra.

Tyler Ruthven, back. Kom från: New York Red Bulls – Betyg: 1

Kommentar: Visade åtminstone bitvis lite vilja, men det räckte särskilt långt detta mörka år. Lämnade redan under sommarfönstret.

Bryan Meredith, målvakt. Kom från: Seattle Sounders – Betyg: 1

Kommentar: Det man minns bäst av den amerikanske målvakten var det röda kort som han ådrog sig mot Gais, i en match som slutade 0–4 och blev tränaren, Conny Karlssons, sista i klubben. Valde att stanna kvar i Usa efter sommaruppehållet.

Emil Magnusson, målvakt. Kom från: Vansbro AIK – Betyg: 1

Kommentar: Lokal värvning, vilket var annorlunda denna stjärnspäckade säsong. Anslöt först på hösten och fick, i konkurrens med Markström, spela andrafiol. Två matcher och sex insläppta mål blev facit.

Tim Carsting, målvakt. Kom från: Falu FK – Betyg: 1

Kommentar: Kom in som ungt tredjealternativ från grannstaden Falun. Fick kliva in när Bryan Meredith drog på sig ovan nämnda röda kort. Lämnade efter en säsong.

Jan Tauer, back. Kom från: Iraklis Psachna FC – Betyg: 1

Kommentar: Säsongen 2013 bjöd på ett profil-bonanza utan dess like, men när tysken i slutet av februari älgade in på Brages kansli så peakade föreställningen fullständigt. Kul karaktär, men ganska snart stod det klart att Tauer inte hade varken form eller inställning för att göra tillräckligt bra ifrån sig. Inledde dock starkt i ett par matcher. Lämnade redan i juni.

Dulee Johnson, mittfältare. Kom från: AmaZulu FC – Betyg: 1

Kommentar: Supervärvningen som chockade Sverige och visade att Brages allsvenska satsning var mer än bara prat. Att Johnson, som det har verkat, kom tillrätta med sina alkoholproblem under den behandling han fick under tiden i Brage var fint. Fotbollsmässigt var den här värvningen dock ett av årets större fiaskon, sett till förväntningarna.

Ryan Gilligan, mittfältare/back. Kom från: Östersunds FK – Beryg: 1

Kommentar: Strulig spelare, med kvalitet, som lyckats landa snett nästan oavsett var han har hamnat. Så även i Brage, och britten försvann efter en konflikt med tränaren, Zvezdan Milosevic. Kom från Östersund på sommaren, men hann bara spela fem matcher. Dök upp i Dalkurd året efter.

Njogu Demba-Nyrén, anfallare. Kom från: Esbjerg FB – Betyg: 1

Kommentar: När sportchefen Michael Kallbäck även drog upp Falusonen och det forna Greklandsproffset, Demba-Nyrén, ur hatten tätt inpå säsongen så var det nästan för bra för att vara sant. Och det var det ju. Den dåvarande kvaliteten på Nyrén alltså. Lämnade under sommaren, efter att ha hamnat i konflikt med både tränare och spelare. Tränar numera Bullermyren tillsammans med Prince Etuwe Eboagwu.

Tobi Joseph, anfallare. Kom från: Östersunds FK – Betyg: 1

Kommentar: Höstlån från Östersund som hann med att hoppa in sex gånger och leverera en assist.

