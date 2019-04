Inspirerad Hanses förlänger – målvaktssidan spikad i Modo

28-årige Erik Hanses blev klar för Modo under tisdagskvällen och därmed väntar en fjärde säsong i klubben.

– Det känns verkligen bra och roligt att det är klart att jag stannar. Jag har varit här ganska länge när jag spelat under tre säsonger i Modo och känner mig nu riktigt inspirerad inför fortsättningen", kommenterar Hanses till Modo Channel.

Hanses som välkomnar konkurrens som nu finns med Linus Lundin som anslöt under den gångna säsongen, samt unge Oliver Dackell som spelade två matcher under för Modo under 2018/19.

– Ska man göra resan hela vägen har vi inte råd med att under 10-15 matcher endast ha en målvakt vid händelse av skada. Linus Lundin och Erik Hanses blev båda bättre av konkurrens och de ska fortsätta att konkurrera och sporra varandra. Vi adderar sedan en tredje målvakt som är en riktigt vass talang som vi hoppas ska kunna utvecklas ytterligare hos oss, kommenterar huvudtränare Björn Hellkvist.

Hanses, som har Leksand som moderklubb, har tecknat nytt ettårsavtal och han var inte fullt belåten med säsongen som gick.

– Jag är inte nöjd med den förra säsongen där det var upp och ner. Jag började bra och sen fick både jag och laget en svacka innan Linus (Lundin) kom in och boostade oss samtidigt som jag kunde träna bättre. Sen hittade jag mig själv och mitt spel där avslutningen av säsongen var helt okej, berättar han i Modo Channels direktsändning.

Där keepern vaktade samtliga matcher från start under Slutspelsserien med 93,4 i räddningsprocent.