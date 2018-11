DOKUMENT: Spelade med Sidney Crosby, hjärnskakningarna som stoppade karriären och den annorlunda vägen till finrummet – så blev Jeremy Colliton tränare i NHL

Patrice Bergeron. Sidney Crosby. Brent Seabrook. Ryan Getzlaf.

Och Jeremy Colliton.

År 2004-2005 spelade de alla i samma JVM-trupp, som tog den finaste av medaljer: Guld. För Collitons del blev det bara en match spelad under turneringen, då en skada satte stopp.

– Det var givetvis stort att få vara med och vinna JVM-guld med det laget. Men det hade varit en bra chans för mig att få visa upp mig med Crosby och Bergeron. Visst har jag tänkt på det, har Colliton tidigare berättat för Hockeypuls.

Och när de andra blev stora stjärnor i sina NHL-lag, blev det aldrig samma sak för Colliton. Men i NHL:s finrum skulle han trots allt komma att hamna, i en mäktig position, 14 år senare.

Men vi backar bandet till just år 2003, ett och ett halvt år innan den där JVM-turneringen. Runt midsommar hålls precis som vanligt NHL-draften, där drömmar som länge funnits i pojkars medvetande, får näring och blir ett steg närmare just det drömliv som många aldrig får uppleva.

Först av alla detta år går målvakten Marc-André Fleury, och tittar man på listan över de spelare som valdes i förstarundan år 2003 har samtliga spelat minst en match i NHL, och majoriteten är vid det här laget uppe i närmare 1000 matcher.

I den andrarundan valdes Jeremy Colliton, som nummer 58 totalt av New York Islanders.

Vid den här tidpunkten var Colliton assisterande kapten i WHL-laget Prince Albert Raiders, där han under säsongen som gått gjort 48 poäng på 58 matcher. Året efter fick han ett C på bröstet, och hade det under de två återstående säsongerna han spelade i klubben.

För sedan började NHL-äventyret. Säsongen 2005-06 blev Collitons debutsäsong i New York Islanders, och kanadensaren delade då tiden mellan NHL-laget Islanders och AHL-laget Bridgeport Sound Tigers, där merparten av matcherna under säsongen spelades i Sound Tigers.

Så följde också de kommande säsongerna i Nordamerika, där Colliton spelade i Islanders och Sound Tigers fram till 2009.

För år 2009 skrev Colliton på för Rögle BK i SHL, och flyttade till Sverige. Vid den här tidpunkten var Colliton 24 år, och hade fortfarande mycket kvar av sin karriär.

I Rögle blev det en säsong, där Colliton gjorde 21 poäng på 46 matcher. Colliton packade därefter trunken, och flyttade tillbaka. Hem till Nordamerika, och ytterligare en säsong i Islanders organisation.

– Jag kallades upp till NHL och Islanders. Jag gjorde min bästa match hemma mot Ottawa. Matchen därefter skadades jag... Jag var borta i tre veckor och när jag blev frisk skickades jag ner till AHL igen..., har Colliton tidigare berättat för Hockeypuls.

Ledaren Colliton blev under säsongen 2010-11 utnämnd till assisterande lagkapten för Sound Tigers. Året efter, säsongen 2011-12, var han kapten i laget, och gjorde 27 poäng på 41 matcher.

När Colliton efter den säsongen lämnade livet i NHL och AHL, var han den bäste poängplockaren i Bridgeport Sound Tigers genom tiderna (203 poäng på 326 matcher), och hade 57 NHL-matcher i bagaget.

Hjärnskakningar har förstört många karriärer, och det blev till slut också det som stoppade Collitons. Under en och en halv säsong drogs han med symptom som höll honom borta från ishockeyn. När han till slut fick napp på ett nytt lag var det i ett annat land på en annan kontinent, men främmande var det inte för Colliton: År 2013, fyra år efter sejouren i Rögle, skrev Jeremy Colliton, nu 28 år gammal, på för allsvenska laget Mora.

Colliton blev återigen kapten, men bara tre matcher in i säsongen tog karriären slut. Colliton åkte på en smäll från en lagkamrat och drabbades av hjärnskakning.

Efter försök att spela sig tillbaka, fick Colliton till slut inse att det inte skulle gå. Han gjorde sig redo för att flytta hem till Kanada.

Klubbdirektör Peter Hermodsson tyckte annorlunda. Han hade sett ledaren Colliton, och potentialen kring det. När så Patric Wener valde att fokusera på sportchefsjobbet, presenterade Mora sin nye tränare Jeremy Colliton, 28 år gammal.

Och när Colliton gjorde succé som tränare i Mora, var det många som höjde på ögonbrynen efter tränarrookiens insatser. Erbjudanden från andra klubbar (bland annat värsta konkurrenten Leksand), duggade tätt efter den första succésäsongen, men Jeremy Colliton förblev i klubben och under samtliga år med Colliton vid rodret lyckades Mora placera sig tillräckligt bra för att spela i slutspelsserien, men något kvalspel lyckades inte laget med.

Förrän år 2017. Då tog sig Colliton och Mora hela vägen, och i kvalet mot Leksand vann Mora och tog sig upp till SHL för första gången på nio år.

Jeremy Colliton hyllades som hjälte i klubben, och Mora ville gärna behålla sin fantastiske huvudtränare.

Men Colliton tackade för sig, och gav sig ut på nya äventyr. Tränarspåret var hans grej, och i Nordamerika fanns ögon på honom: I maj 2017 skrev Colliton på som tränare för AHL-laget Rockford IceHogs.

Nu har det gått ett och ett halvt år sedan dess. Och på tisdagen, den 6 november 2018, bestämde sig Chicago Blackhawks för att sparka sin huvudtränare Joel Quenneville efter en tung säsongsinledning.

Först i kön att få jobbet: Jeremey Colliton, 33 år gammal, som 4,5 år tidigare påbörjade sin tränarkarriär.

I Mora IK.

I Hockeyallsvenskan.

Och en av stjärnbackarna i Collitons nya lag heter Brent Seabrook. Född samma år och lagkamrat till Colliton under den där JVM-turneringen år 2005.

Äntligen har Colliton hittat sin plats i finrummet.