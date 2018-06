Läsarsport: Flera dalamedaljer i Kåres SM-tävling

Fredagens sprintdistans gick vid Falu gruva där åkarna bjöds på intensiv mountainbikeorientering med många kontroller i den för orientering lite annorlunda gruvmiljön.

I damklassen var visserligen den brittiska storstjärnan Emily Benham-Kvåle snabbast men Linn Bylars, Forsa OK vann SM-guldet.

Herrseniorklassen vanns av Viktor Larsson, Hagaby Goif, med IFK Mora OK:s Linus Mood på silverplatsen.

I damjuniorklassen tog Adelina Funke, Leksands OK, bronsmedaljen medans det i herrjuniorklassen blev dalacyklister på alla medaljplatserna genom Axel Eriksson, Kvarnsvedens Goif, Gustav Johnsson, IFK Mora OK och Viktor Berg Leksands OK.

I Ungdoms-SM-klasserna D16 och H16 vann Vendela Söderqvist, OK Kåre, och Melker Nordgren, OK Kåre, kom tvåa.

Lördagens långdistans och söndagens medeldistans avgjordes i Lugnetområdet på samma karta som 10-mila avgjordes på 2016. Långdistansen blev en jobbig historia i högsommarvärmen där Nadia Larsson, Fredrikshofs IF Skid & OK, var snabbast runt damseniorbanans dryga 18 km.

Herrseniorklassens bana mätte ca 25 km fågelvägen och där var Marcus Jansson, Garphyttans IF snabbast. Det kan vara intressant att veta att Marcus cyklade 44 km för att ta sig runt banan.

I herrjuniorklassen lade Gustav Johnsson, Mora, beslag på silverplatsen och Axel Eriksson, Kvarnsveden, bronsplatsen.

I damjuniorklassen knep Leksands OK silver- och bronsmedaljerna genom Maja Mörth och Adelina Funke.

I USM-klasserna blev det dubbelt guld för OK Kåre genom Vendela Söderqvist och Melker Nordgren.

Söndagens medeldistans innebar kortare banor men fortfarande nog så jobbiga med en avslutande klättring upp till målet vid hopptornen. Snabbast bland herrarna var norrmannen Hans Jörgen Kvåle men SM-guldet gick återigen till Marcus Jansson, Garphyttan, med Linus Mood, Mora, på tredjeplatsen.

Även i damseniorklassen blev det en repris på lördagens tävling med guldet till Nadia Larsson.

I damjuniorklassen cyklade Adelina Funke till sig en silvermedalj och Julia Wanner, Avesta OK, en bronsmedalj. I USM-klasserna blev det silvermedaljer för Vendela Söderqvist och Simon Karlsson Holmer, Mora.

Även om många slet ont i värmen och den kuperade terrängen, och förmodligen inte vill tänka på cykling på några dagar, fick OK Kåre mycket beröm för arrangemanget och de tuffa men bra banorna. För landslagscyklisterna avgörs EM i Ungern i slutet av juni och i början av augusti är det dags för VM i Österrike.

För den stora massan åkare är nog 5-dagars i Örnsköldsvik i slutet av juli nästa stora tävling.

LÄSARSPORT (TEXT OCH FOTO: LARS GUSTAFSSON)