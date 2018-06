OK Kåre arrangerar SM i MTB-orientering vid gruvan och på Lugnet: "Områden som passar väldigt bra"

Fredag till söndag denna vecka arrangerar OK Kåre SM-tävlingar i mountainbikeorientering (MTB-O) i Falun. På fredag kväll är det sprintdistans vid Falu gruva med första start 18.30. Under helgen är arenan placerad vid hopptornen i anslutning till OK Kåres klubbstuga. På lördagen är det långdistans med första start kl 13.00 och på söndagen avgörs medeldistansen med första start kl 10.00.

– Lugnet och Falu gruva är områden som passar väldigt bra för utslagsgivande mountainbikeorientering", säger tävlingsledaren Anki Svärdby-Bergman.

Det är SM-tävlingar för allt från ungdomar till veteraner och intresset är stort i denna växande idrottsgren - runt 300 deltagare från hela landet och några utländska cyklister väntas till Falun. Tävlingarna ingår i Svenska Cupen för juniorer och seniorer och för ungdomar ingår söndagstävlingen i Dalacupen.

Dalarna har flera åkare som bör kunna vara med och slåss i toppen av resultatlistorna. På herrsidan hittar vi till exempel Kvarnsvedens Filip Bergström och Mora-duon Erik Frost och Linus Mood som alla tillhör landslagstruppen i MTB-O.

Samtliga anmälda deltagare från Dalarna:

D21: Matilda Jonsson, IFK Mora, Erica Olsson, IFK Mora.

H21: Filip Bergström, Kvarnsveden, Klaus Csúcs, IFK Mora, Erik Frost, IFK Mora, Linus Mood, IFK Mora, Fredrik Persson, Domnarvet, Niklas Ström, Kvarnsveden.

D17-D20: Adelina Funke, Leksands OK, Emma Jonsson, IFK Mora, Julia Wanner, Avesta OK.

H17-H20: Viktor Berg, Leksands OK, Rikard Bergström, Kvarnsveden, Axel Eriksson, Kvarnsveden, Gustav Johnsson, IFK Mora.

D16: Tilda Berg, Leksands OK, Emma Eliasson, Domnarvet, Tilda Golsäter, Korsnäs, Thea Nordin, Korsnäs, Vendela Söderqvist, Kåre, Maja Bergqvist, Korsnäs, Tyra Dernfalk, Västerbergslagens OL, Tuva-Cajsa Spik, Leksands OK.

H16: Thobias Brodin, IFK Mora, Simon Karlsson Holmer, IFK Mora, Erik Larsson, IFK Mora, Klockar-Eskil Nääs, Leksands OK, Melker Nordgren, Kåre.

D14: Irma Berg, Domnarvet, Klara Ersson, Kåre, Sara Wallin, Korsnäs, Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL, Stina Dernfalk, Västerbergslagens OL, Moa Birkebæk, Stora Tuna, Ellen Funke, Leksands OK, Sanna Hörnell, Domnarvet, Elsa Kaipe, OK Kåre,

H14: Leo Alvolin, Kåre, Hugo Atterbrand, Kåre, Axel Eriksson, Stora Tuna, Jon Hansson, Kåre, Rasmus Hedar, Kåre, Eric Johansson, Kåre, Esbjörn Montelius Risberg, Kåre, Albin Sjöblom, Kåre, Wille Söderqvist, Kåre, Lucas Wanner, Avesta OK, Agnes Wallin, Korsnäs, Jakob Carlsson, OK Kåre,

D12: Maja Eliasson, Domnarvet.

H12: Axel Gräfnings, Grycksbo, Elias Hörnell, Domnarvet, Olle Wallman, Västerbergslagens OL.

D40: Florence Berg, Domnarvet, Anna Elgesjö, Domnarvet, Gunilla Gräfnings, Grycksbo, Lena Karlsson Holmer, IFK Mora, Ulrika Nolåkers, Kvarnsveden, Elisabeth Åkärbjär, IFK Mora.

H40: Peo Berg, Leksands OK, Andreas Elgesjö, Domnarvet, Magnus Eliasson, Domnarvet, Ola Eriksson, Kvarnsveden, Staffan Eriksson, Stora Tuna, Pontus Funke, Leksand, Mats Hörnell, Domnarvet, Ola Jäderberg, Leksands OK, Anders Jansson, Grycksbo, Henrik Jonsson, IFK Mora, Mikael Nolåkers, Kvarnsveden, Jiri Prochazka, Domnarvet, Janne Skarner, Leksand, Björn Norberg, Stora Tuna, U Tomas Löfgren, Stora Tuna,

D50: Ingrid Alexandersson, Stora Tuna, Maria Emanuelsson, Domnarvet, Pia Frost, IFK Mora, Ylva Grape, Dalaporten, Ragnhild Svens, Västerbergslagens OL.

H50: Peter Bergström, Kvarnsveden, Kjell Emanuelsson, Domnarvet, Conny Eriksson, IFK Mora, Mats Johansson, IFK Mora, Stefan Killberg, Kvarnsveden, Kjell Klar, Säterbygden, Per Leidevall, Domnarvet, David Nolåkers, Kvarnsveden, Tomas Norman, Leksands OK, Thomas Højsgaard, Domnarvet, Thomas Pettersson, Domnarvet,

H60: Esbjörn Andrén, Kvarnsveden, Ulf Eriksson, Stora Tuna, Maffe Frost, IFK Mora, Torbjörn Larsson, Stora Tuna, Rune Nolåkers, Kvarnsveden, Lars Sahlberg, Leksands OK, Torbjörn Ottosson, Stora Tuna.

H70: Kjell Eriksson, Insjöns IF, Bengt Stenerhag, Västerbergslagens OL, Hans Kruskopf, Korsnäs.