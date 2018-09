Experten spikar Strömberg-tränad häst på Rommes V65:a

Jens Kristian Brenne har sedan hittat en fin uppgift åt fuxen Hvalstad Odin (V65-5) som är segervan och distansgynnad och här luktar det ledning från start till mål.

V65-1

Gobo’s Flyover möter äldre hästar men har ett bra läge och räknas felfri. Fielding Am skötte sig i ett breddlopp senast och kan duga bra även här i ett felfritt lopp. Mr Magic Man möter enklare motstånd än tidigare och är inte helt borta trots utgångsläget. Fille Am är lite svår av sig med autostart bör vara en fördel och det är ett skrällbud.

Ranking: 3, 6, 11, 9, 1, 5, 4, 2, 8, 12, 10, 7

V65-2

Queen Of Moorlands möter äldre hästar från ett svårt utgångsläge men känns ändå klart intressant. Word For Word kommer från seger i ett breddlopp men duger säkert bra även här från ett fint utgångsläge. Chimay Savage har fin form och ett bra läge och även om startsnabbheten bakom bil är oprövad så ska hon ses med chans. My Firstaidkit har inte startat på väldigt länge, men visade tidig talang och är värd att se upp med.

Ranking: 8, 2, 1, 4, 6, 3, 12, 9, 5, 10, 7, 11

V65-3

Charlie Brodde var klart bra i comebacken senats och har en passande uppgift här. Chip Life har fått ett par lopp i kroppen efter en liten paus och är stigande form. Tom Ki har tävlat jämnt och bra men är lite svår att sätta in. Livingchic kommer från ett formstall och kan vara en outsider.

Ranking: 4, 3, 6, 5, 12, 9, 8, 7, 10, 1, 2, 11

V65-4

Knifetown Lover är klart på gång och har en passande uppgift på förhand. Jeppas Qurt har stigande och och en kusk som kör med riktigt bra självförtroende för dagen. Patricia Zaz avslutade vasst senast och är säkert med långt framme igen. B.G.Arne tävlar jämnt och bra men möter kanske några som är lite för vassa.

Ranking: 9, 8, 5, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 6, 4, 15, 14, 7, 13

V65-5

Hvalstad Odin är en vass sprinter med bästa tänkbara förutsättningar för att leda hela vägen. Sippson gör bra lopp varje gång men känns inte direkt gynnad av distansen. Motoddy gillar distansen och kommer säkert att köras offensivt. Spikjuni är rätt snabb av sig och kan duga trots läget.

Ranking: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 4, 3, 2, 5, 10

V65-6

Colbert fick utdelning på formen senast då han vann från ledningen. Andra förutsättningar nu men strular det inte på vägen kan han runda allt. Global Resistance har ett bra läge men har inte startat på ett tag och Ken behöva loppet. Thebigred As har ett intressant utgångsläge och från ledningen är han inte alls borta. Ready For Money har inte fått till det på länge, men har gott kunnande i grunden.

Ranking: 13, 2, 1, 9, 7, 6, 4, 5, 8, 10, 12, 11, 3

Systemförslag

V65-1: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11.

Res: 2, 8

V65-2: 1, 2, 4, 6, 8.

Res: 3, 12

V65-3: 4.

Res: 3, 6

V65-4: 5, 8, 9.

Res: 3, 2

V65-5: 1.

Res: 6, 7

V65-6: 1, 2, 9, 13.

Res: 7, 6

Systemet kostar: 7x5x1x3x1x4 = 420 rader/kronor

Övriga lopp:

Lopp 1: 7 Paviana S,B. - 3 Farmens Lövgull - 6 Viking Gel. Outs; 12 Rutbo Berra.

Lopp 2: 10 Infinite Knight - 4 Cavaradossi - 8 Holens Aquavit. Outs: 9nChivalry.

Lopp 3: 2 Iris - 1 Pårs Glenn - 4 Torpa Pi. Outs: 5 Mokakse.

Lopp 10: 15 Tobago Bay - 6 Divas Dreamgirl - 9 Västerbo Isolde. Outs: 8 Svart Kronos.