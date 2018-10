Tre raka segrar – Blue Angel V.S. blir singelstrecket på Rommetravets V4

Rommetravets V75-dag inleds som brukligt med en V4-omgång som i sin tur inleds med ett montélopp med några okända kort. Vi litar i alla fall på det vi sett och nöjer oss med två streck.

Singelstrecket placerar vi på Nicklas Westerholm-tränade Blue Angel V.S. som hittat rätt i sin nya regi och jagar fjärde raka segern.

V4-1

Cut Him Some Slack hade två raka i monté innan han senast var ute i för tuff omgivning. Nu ser det lämpligare ut igen. Dizzy Broad gick en bra tid på distansen senast och är given på kupongen. Orakel Face har fin form och är tidig bakom de två förstnämnda. Cupidon Forever är svårbedömd men skall med om man garderar upp loppet.

Ranking: 6, 7, 3, 5, 4, 2, 8, 1

V4-2

Global Upset har en bra proposition och kan leda runt om. Carbure vann på en bra tid senast men har lite andra förutsättningar nu. Turboture är inte så tokig och kan duga i ett öppet lopp. Ara möter äldre hästar men har absolut talang att vara med långt framme.

Ranking: 2, 9, 8, 10, 3, 15, 4, 5, 6, 7, 12, 1, 11, 14, 13

V4-3

Blue Angel V.S. har tre raka i ny regi och ett bra utgångsläge. Lima Mermaid har två lopp i kroppen och vinner snart lopp igen. Fiveseventy Boko har inte vunnit på länge men har form och kommer allt närmare en fullträff igen. Yieldson är ofta med i striden men lite handikappad av att han har bakspår den här gången.

Ranking: 2, 1, 5, 9, 10, 3, 4, 11, 6, 7, 8, 12

V4-4

Lyx Håleryd är en riktig talang som kan ta tredje raka trots att hon möter äldre hästar den här gången. Infinitiv Knight är också bara tre år men har form och läge för att vara med och slåss om segern. Emilie K. Är ute på sin första långresa men har form och klarar hon spåret är hon inte borta. Lamona Håleryd är stark och rejäl och vann för aktuell kusk för en tid sedan.

Ranking: 7, 3, 4, 5, 11, 8, 1, 2, 13, 14, 12, 6, 9, 14, 10

Systemförslag

V4-1: 6, 7. Res: 3, 5

V4-2: Alla femton hästarna. Res: 2, 9

V4-3: 2 Blue Angel V.S. Res: 1, 5

V4-4: 3, 4, 5, 7, 11. Res: 8, 1

Systemet kostar: 2x15x1x5 = 150 rader/300kronor

Lunch Dubbeln:

LD-1: 2

LD-2: 3, 4, 5, 7, 11

Kombinationer: 5

MATS PERSSON