Trögstartat Leksand ska vara med från början: "Ett par torsk och vi får höra det"

Hockeyallsvenskan höll sin årliga upptaktsträff i Stockholm under måndagen. Enligt förhandstipsen spelar Leksands IF Hockeyallsvensk final till våren, åtminstone om man ska tro den spelarenkät som tv-kanalen C More genomfört inför seriepremiären på fredag.

Även tränarna tippar att Leksand tar en av finalplatserna, och AIK väntas stå för motståndet.

Martin Karlsson, 27, har hört det förr. Leksand fick favorittipsen även i fjol, och nådde också Hockeyallsvensk final där det blev förlust mot Timrå, och sedermera också i SHL-kvalet mot Mora.

– I gruppen pratar vi om att vi ska försöka vara topp fyra i grundserien. Vi måste börja någonstans och inte sväva iväg och prata finaler och kvalspel redan nu, säger Martin Karlsson till Hockeypuls.

Leksands nye lagkapten vet att den allsvenska vardagen erbjuder nog så stora utmaningar för LIF. Förra hösten inledde dalalaget seriespelet så pass svagt att tränaren Markus Åkerblom fick sparken efter åtta omgångar.

Året dessförinnan dröjde det lika länge innan Leksand tog sin första seger i SHL, och under den famösa 2015/16-säsongen låg de blåvita sist(!) i Hockeyallsvenskan på hösten innan resan uppåt i tabellen och hela vägen till SHL inleddes. 2014/15 inledde Leksand sin säsong i SHL med sju raka förluster.

På fredag tar Leksand emot Tingsryd i den allsvenska premiären, för att sedan möta Karlskoga borta på söndag.

Vill vi stå där i glansen när det går bra tycker jag att vi får ta det negativa när det går sämre.

En chans till en fin start på säsongen – men också till att bryta trenden av svaga säsongsupptakter.

– Kommer du efter i början får du jaga, och serien är så pass jämn att det inte blir lätt. Det är jätteviktigt att vi får en bra start på allsvenskan, säger Martin Karlsson som är väl medveten om att motvind i Leksand snabbt kan utvecklas till storm.

– Ett par torsk och vi får höra det från media och fans direkt. Såna är förväntningarna på oss, men de har vi spelare på oss själva också. Intresset och engagemanget för klubben är så stort, och det är därför man vill spela i Leksand.

Kritik måste de som verkar i klubben vara beredda på – och tåla, menar Karlsson.

– Vill vi stå där i glansen när det går bra tycker jag att vi får ta det negativa när det går sämre.

Tränaren Leif Carlsson ersatte Markus Åkerblom i fjol och var tillsammans med andretränaren Jens Nielsen med om att vända den negativa trenden.

– Jag fick lära mig lite av vad trycket i Leksand innebär. Men man kan också vända det stora engagemanget som finns för föreningen till något positivt. Framför allt är det viktigt för oss i ledarstaben att få ihop gruppen.

Nu har vi fått in fysiska spelare och storlek för "spelet i trafik" framför mål.

Inför den kommande säsongen har Leif Carlsson fått bygga sin egen trupp, snarare än att "ärva" Åkerbloms.

– Vi har tittat på var vi felade i fjol och jobbat därifrån. Nu har vi fått in fysiska spelare och storlek för "spelet i trafik" framför mål. Vi har blivit bredare och fått in fler spelare som kan bidra i målskyttet, som Thomas Valkvae Olsen och Tor Immo.

