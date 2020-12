Sporten tipsar – här är storhelgernas hetaste sporttittning och läsning

Diego Maradona

Vad: Den brittiska TV-dokumentären från 2019 tar oss med till 5 juli 1984 när Diego Armando Maradona anländer till Napoli. Presskonferensen blir stökig, och inleds med att en journalist avvisas efter att han ställt en fråga till huvudpersonen om vad han tycker om att den napolitanska maffian finansierat rekordövergången. Världens mest hyllade fotbollsgeni och en av Västeuropas mest dysfunktionella och fattiga städer blir det perfekta paret. ”El Diego” förde Napoli till klubbens första ligatitlar – 1987 och 1990 – och riktade samtidigt ett kollektivt långfinger mot de rika lagen i norr. Maradona var välsignad på fotbollsplanen men fördömd utanför. Diego kunde göra vad han ville så länge han levererade under matcherna, men när magin försvann blev Maradona mot sin vilja fånge i staden. Folkets kärlek var reservationslös, men kom med tiden att kväva Diego Maradona som till slut förlorade såväl fotfäste som omdöme i en vit narkotikadimma. Ett måste se för att förstå världens främste fotbollsspelare!

Var: Finns att streama gratis på SVT Play

Björnstad

Vad: En av höstens mest hajpade serier (släppt på HBO), men grundar sig på Fredrik Backmans bok. Björnstad är en berättelse om kärleken till ishockey, men även om manlighet, identitet och längtan efter att få visa vem man verkligen är.

Var: Bokförlaget Forum, finns på bokus.com och Adlibris.

Från känslomänniskan Tarasov till stenansiktet Tichonov i tränarbåset kan CCCP-hockeyns utveckling sägas följa landets

Take the Ball, Pass the Ball

Vad: Dokumentärfilm från 2018 om åren och laget som omdefinierade vårt sätt att se på och utöva fotboll – Barcelona 2008–12, kallat det bästa någonsin. Historien tar avstamp i när holländaren Johan Cruyff kom till klubben och skapade dess DNA, men fokuserar främst på utnämningen av Pep Guardiola som ny huvudtränare 2008 och hur hans fotbollsfilosofi, "take the ball, pass the ball", kom att prägla spelarna under fyra säsonger. Inte minst Dani Alves gör en stark insats.

Var: Streamas på C More.

Of Miracles and Men

Vad: Sportdokumentärer som ger en glimt av samhället med idrotten som lins är, för det mesta, sevärda. När en sportdokumentär dessutom travesterar John Steinbeck (”Of Mice and Men”) så finns det inte mycket att tveka på. I den här suveräna tv-skildringen får vi via Sovjets närmast ostoppbara ishockeymaskin en metafor för hela den ryska revolutionen. Från känslomänniskan Tarasov till stenansiktet Tichonov i tränarbåset kan CCCP-hockeyns utveckling sägas följa landets; från regimens tidiga romantiska koncept till den alltmer cyniska statsapparaten. Tillit mot lydnad, människorna mot systemet. ”Of Miracles and Men" tar avstamp i USA:s sensationella seger i OS 1980, sett med ryska ögon. Guldkornen är många, här ett par: Tass-journalisten som jämför amerikanarnas förtjusning över segern med att kyssa Sophia Loren, och Vladimir Tretiaks lustiga karaktärisering av svenska hockeyspelare.

Var: Streamas på C More.

LÄS MER: Okända historien bakom 'Miracle on Ice' – så hjälpte daladoldisen USA:s demontränare: "Utan mig så..."

Språket är lika mustigt som huvudpersonens karaktär; att göra mål kallar Diego Maradona för att ”vaccinera” motståndarna och en missad chans är att ”låta sköldpaddan komma undan

Mot toppen – Armand Duplantis

Vad: I boken får följer vi Jerringspriset-aktuella Armand Duplantis resa från födseln till i dag och hur han blev en av tidernas bästa stavhoppare. Berättelsen är i ett högt tempo och för en serietidningsnörd som undertecknad är romanen otroligt härlig att läsa då den är skriven i ett serietidningsformat. Konceptet med boken är nytt och fräscht och den ger förklaringar till varför Duplantis pratar engelska i intervjuer, varför han valde att tävla för Sverige i stället för USA och hur hans enorma vinnarskalle har gjort honom till bäst i världen. Det blandas med Duplantis intressanta historia, mäktiga rivaliteter och konkret fakta om stavhopp som sport. Boken passar alla åldrar och är skriven av Andreas Palmaer med illustrationer gjorda av Henri Gylander.

Var: Bokförlaget Hedvig, finns bland annat på Adlibris och Bokus.

Jag är El Diego – Diego Armando Maradona

Vad: Vi har redan tipsat om dokumentären på SVT om Diego Maradonas lika framgångsrika som kaotiska tid i Napoli. När du har sett tv-bilderna passar det bra att läsa hans egna ord om sin makalösa karriär i självbiografin: ”El Diego”. Språket är lika mustigt som huvudpersonens karaktär; att göra mål kallar Diego Maradona för att ”vaccinera” motståndarna och en missad chans är att ”låta sköldpaddan komma undan”. Det är smått rörande att läsa förordet Diego Maradona skriver från Havanna, om hur han ”mår bra igen” och inte har något att ångra ”trots alla misstag”. Han fick tjugo år till i livet efter de där raderna, han skulle komma att fortsätta göra misstag – som vi alla gör – men förhoppningsvis slapp han ångra dem också. Diego Armando Maradona, den allra mänskligaste av våra odödliga hjältar, brände sitt livsljus i båda ändar – men vilket liv han levde, hur passionerat hans hjärta bultade, vilken människa och fotbollsspelare han var. ”El Diego” kommer att leva för alltid i våra minnen.

Var: Sportförlaget, finns bland annat på Aldibris.

KRÖNIKA ”Du hade fel, Maradona, det finns visst idoler – och de dör aldrig”