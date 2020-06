Stadssjöns naturreservat hägrar folk och fä – och inte minst häckande fåglar

Peter Sennblad, landskapsstrateg på miljö- och samhällsbyggnadsenheten i Hedemora, visar runt i det kommunala naturreservatet.

Med på vandringen är ett 20-tal lokala företagare – och tre hundar – som han hoppas ska vara med och sponsra för att kunna färdigställa området.

2017 fick kommunen EU-bidrag på 2,4 miljoner kronor för projektet, men enligt EU:s stödregler ska tio procent av finansieringen vara privat innan allt betalas ut.

350 000 kronor totalt behövs via privat finansiering och/eller stöd från företag. En hel del har kommit in, bland annat via försäljning av 150 namngivna stolpar efter leden. Nu erbjuder kommunen skyltar med företagsnamn som ska sättas på det nybyggda utsiktstornet vid Stadssjön.

– Hela projektet beräknas kosta 3,5 miljoner kronor, berättar Settblad samtidigt som han uppmanar församlingen att lyssna.

– Det där är Rosenfinken som är karakteristisk för området. Kan vara svår att urskilja bland allt kvitter, säger han och förstärker med eget visslande.

Naturreservatet är en oas i Hovranområdet som är känt för häckande fåglar. Det ligger bara någon kilometer utanför centrala Hedemora, intill gamla soptippen som numera är övertäckt.

Utmed vandringsleden passerar besökaren våtmarker, lövsumpskog och öppna strandängar som är öppna tack vare betande kor som kommer varje sommar. Ett hundratal närmare bestämt.

– Här var det tidigare förbuskat, men efter flera års bete är det öppna landskap.

Under den 3,3 kilometer långa promenaden berättar Peter Sennblad att området fortfarande är under utveckling, men de har gjort grovjobbet.

Kvar är skyltar till reservatet och infoskyltar i reservatet, bänkar, rastplatser och ytterligare ett par mindre torn. Planer finns också att renovera en förfallen lada som gruppen passerar.

– Där skulle man kunna ha en solplats och en utställningslokal, siar landskapsstrategen.

Tillgänglighet har varit i fokus i arbetet med att utveckla naturreservatet. Det har man förverkligat genom att bygga en extra bred 300 meter lång spång över våtmarken där både barnvagnar och rullstolar får utrymme.

Även till det stora utsiktstornet har det byggts en ramp för ökad tillgänglighet.

Klar är också en bro till det närliggande statliga naturreservatet Lilla Älvgången med de mindre skogssjöarna Hällagölen och Hamregölen.

Och denna vecka kommer de namngivna träskyltarna på plats på stolparna längs leden.

– De har tillverkats av personal på Mini Maxi som också håller ordning i reservatet med att städa och röja. De gör ett jättejobb, säger Peter Sennblad.

Vad det gäller kossorna ska de också skötas om. Det görs via Svenska kyrkan och deras sociala projekt "Helheten".

Fotnot: Mini Maxi är ett utvecklingscenter för arbetslösa personer som av olika orsaker hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden.