Stämningen på topp inför Tänger Tull-spelens nypremiär

Från 2005 uppträde årligen amatörskådisar i pjäsen Tänger Tull – ett djefla påhitt! i Tänger utanför Enviken. Efter tre föreställningar och en turné i Jämtland lades föreställningen ned 2008.

Men flera gånger fick arrangörerna frågan om att återuppta spelen – och nu efter elva år är det dags igen.

Chris Sjöberg, pensionerad tidigare historialärare, ser fram emot att få uppträda.

– Det är jätteroligt. Man har fått flera nya vänner här, och får dessutom se hur de alla utvecklas som skådespelare. Jag hoppas att det kan fortsätta nästa år, säger han.

Han har tidigare uppträtt i flera spel och revyer, och innehar rollen som nämndeman i Tänger Tull.

Pjäsen utspelar sig under 1700-talets frihetstid, under epok när alla utländska varor förbjudits i Sverige. Det pågår därför en stor smuggling in från Norge.

Sjöbergs karaktär kastas in i ett dilemma mellan staten och byinvånarna – men mer vill han inte avslöja.

Föreställningen har premiär i Enviken i morgon, därefter är fem spel planerade. Biljetter och mer information finns här.