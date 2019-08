Stannard bjuder på blues med stänk av jazz och country

”If you miss me at the crossroads, meet me at the cemetery junction” sjunger engelsmannen John Lee Stannard i medryckande Cemetery Junction, en vägkorsning i hans hemstad Reading.

John Cee Stannard inledde karriären för mer än 50 år sedan i folkrockgruppen Tudor Lodge. Efter medverkan i några filmer i början av seklet tog musiken en ny riktning sedan han skrivit några blueslåtar.

"The Doob Doo Album” med en stor orkester släpptes 2013 och "Moving on", med hela nio originallåtar, är enligt John Cee en uppföljare till det efter några album med Blues Horizon, Mike Baker gitarr och Howard Birchmore, munspel, som även är med här.

John Cee gör blues med stänk av jazz och countrypop. Måhända inget märkvärdigt som sticker ut men gediget hantverk och musikglädje räcker långt för skön lyssning.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Blues

John Cee Stannard

"Moving on"

(Castiron)