Starbucks till Dalarna – här lanseras amerikanska kaffejätten

Starbucks on the go har lanserats på 133 av OKQ8:s stationer i landet - däribland finns nio stationer i länet.

Självserveringsstationerna erbjuder 131 av Starbucks kaffevarianter.

”Med den här satsningen vill vi öka kundernas valmöjligheter samtidigt som vi upprätthåller en kaffeupplevelse i absolut toppklass. Därför känns väldigt bra att kunna lansera Starbucks on the go i Dalarna”, säger kommunikationschefen Karin Hellgren i ett pressmeddelande.

Här är stationerna med Starbucks on the go:

Djurås Södra Industrivägen

Borlänge Bygatan

Hedemora Gussarvsgatan

Falun Tryckerivägen

Leksand Hagagatan

Ludvika Snöåvägen

Malung Backselsvägen

Rättvik Riksvägen

Vansbro Älvgatan