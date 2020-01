Starka skildringar om Nazityskland och Förintelsen

Rudolf Höss var kommendant för koncentrationslägret i Auschwitz där uppemot 1,5 miljoner judar mördades. Under krigets sista tid gick han under jorden och bytte identitet. Han blev gripen i mars 1946 och ställdes inför rätta i Nürnberg. Rudolf Höss blev åklagarens viktigaste kort under rättegången. Han nekade inte till anklagelserna – tvärtom. Rudolf Höss berättade uttryckslöst och känslokallt om hur det industriella dödandet gick till vid gaskamrarna i koncentrationslägret.

Han ansåg samtidigt att han inte bar ansvaret för massutrotningen utan menade att det var befälen över honom som gjorde det. Några egna moraliska betänkligheter visade inte Höss. Om Tredje riket hade vunnit andra världskriget skulle historieskrivningen varit en helt annan och Höss hade blivit en nazistisk hjälte.

Kulturjournalisten Niclas Sennerteg har i boken "Allt jag känner är att mina fötter gör ont – förhören med Rudolf Höss", gått rakt till källorna. Han tar hjälp av bland annat tidigare opublicerade förhörsprotokoll och vittnesmål. Boken berättar hur de som utredde krigsbrotten sakta men säkert kunde få en mer detaljerad bild av vad som exakt hände när folkmordet av judar gick från bisarr vision till fruktansvärd verklighet.

Sennerteg godtar inte den enkla förklaringen som att Höss skulle vara en simpel SS-officer som bara lydde order. Det visar sig att han trotsade order om dessa gick stick i stäv med uppdraget att så effektivt som möjligt utrota en hel folkgrupp. Rudolf Höss var antisemit och trodde blint på nazismen. Han var fullt medveten om sitt vägval och därmed finns det inga förmildrande omdömen att säga om honom. Han var i grunden nöjd med det industriella mördandet i Förintelselägret.

Höss var en av historiens största bödlar. Det hindrade honom inte från att ha en egen god självbild. Han tyckte sig själv vara godhjärtad och absolut ingen sadist.

Niclas Sennertegs bok är upprörande och omskakande läsning. Den är också en källa till många argument som slår hål på Förintelseförnekarnas olika konspirationsteorier.

Nästa viktiga bok är Eddy de Winds självbiografi "Jag stannade kvar i Auschwitz". Här skiftar vi perspektiv från lägerkommendant till fånge. Eddy de Wind överlevde Förintelsen och skrev sin synnerligen viktiga historia på plats i koncentrationslägret. Han stannade kvar när nazisterna flydde fältet. Eddy de Wind ställde sina läkartjänster till förfogande när de sovjetiska trupperna befriade Auschwitz. Den gavs ut första gången 1946 och har nu översatts till mer än 20 språk.

Han kom från Holland och var utbildad läkare. Han skickades till Auschwitz 1943 tillsammans med sin hustru Friedel. De hamnade i olika baracker men båda lyckades mirakulöst överleva Förintelselägret.

Eddy de Wind skriver rakt på sak om den odrägliga tillvaron i Auschwitz men i tredje person för att skydda sig själv. Texten är autentisk. I boken heter han Hans Van Dam.

Det är en bitvis ohygglig läsning. I ett fall ber han om att hans älskade ska förskonas från gaskamrarna. Lägerläkaren är ingen mindre än Josef Mengele, ytterligare en av historiens värsta krigsförbrytare. Hon förskonas också.

Vad säger det oss? I familjen de Winds efterord konstateras att den äldre generationen nazister som Mengele och Höss har ett ännu större ansvar eftersom de själva växt upp i ett annat, mer humanistiskt samhälle. De vet någonstans vad medmänsklighet kan vara till skillnad mot den unga nazistpöbeln som inte kände till något annat sätt att leva än den rent rasistiska våldsideologin.

Eddy de Winds vittnesskildring kan knappast lämna någon oberörd. Vi får läsa om den stenhårda hackordningen i lägret där judarna befann sig längst ned på skalan av fångar. Olika yrkeskriminella fick ledande roller i lägret av SS.

Eddy de Wind skriver att Auschwitz inte bara var en storskalig tortyrinrättning. "Med sina fabriker och gruvor utgjorde det en betydande del av Oberschlesiens industribälte och arbetarna var billigare än någon annanstans i världen. De behövde ingen lön och åt nästan ingenting alls. När de till slut var så utmattade att de föll offer för gaskammaren, fanns det alltid tillräckligt med judar och politiska meningsmotståndare i Europa för att hålla styrkan intakt."

Eddy de Wind återförenades med sin älskade Friedel i Amsterdam men båda var så skadade både psykiskt och fysiskt att relationen till slut upphörde efter några år. Han utbildade sig till psykoanalytiker och startade egen praktik och arbetade framför allt med patienter som led av svåra krigstrauman, bland annat överlevare från koncentrationslägren som ofta led av skuldkänslor för att de själva klarat livhanken. Han insåg senare i livet att alla dessa känslomässiga skador fördes vidare till kommande generationer.

Den som tvivlar på det kan läsa den nya boken "Överlevarna – röster från Förintelsen" av journalisten och författaren Bernt Hermele och fotografen Cato Lein. De har sökt upp överlevare i Sverige, Danmark, Norge och Island. Det handlar om 130 personer i 24 olika städer. Det gedigna reportaget har pågått i mer än tre år. Historierna har tidigare publicerats i podcasten Överlevarna som tagits med i United States Holocaust Memorial Museums samlingar i Washington DC.

Dagens hatiska språkbruk har tydliga släktband med det som spreds i Tyskland på 1930-talet. Den vulgära och auktoritära tonen skrämmer bort många och får andra att tystna. Den underminerar demokratin. Vi ska aldrig glömma Förintelsen och vi ska aldrig sluta demonstrera mot dagens nynazister och bruna nationalistiska höger som på nytt finns i vår vardag.

Det är också mycket starka berättelser som står där bredvid Cato Leins svartvita porträttbilder. Det handlar om män och kvinnor som förlorat allt, sina föräldrar och syskon. Hur de försökt att leva vidare. Den civiliserade människan i Tyskland skulle visa sig bara vara fernissa. Kulturen utgjorde inget skydd alls. En av de intervjuade, Zofia Kolczycka Flajszman, säger:

"I början pratade mina föräldrar gott om tyskarna, de var ett så kulturellt folk. Hitler var inte bra, men det kunde inte hända någonting med ett så kulturellt folk. Det var en vanlig bedömning då, bland den judiska intelligentian."

Det understryker också den stora faran med dylika ideologier som fått nytt fäste i både Sverige och Europa. Förintelsen var den slutgiltiga produkten av ett länge pågående och utvecklat förakt mot människor som de själva betraktade som underlägsna raser eller som politiska fiender. Därför är dagens attacker mot humanistiska värden så farlig. Den bruna rötan och den hatiska retoriken finns där på nytt.

Nazisternas folkmord på judar hade aldrig gått att genomföra om det samtidigt inte fanns ett stöd för antisemitismen bland folk i allmänhet, både i Tyskland och i länder som ockuperades av nazisterna.

Slutligen måste här omnämnas nyutgåvan av Victor Klemperers "Intill slutet vill jag vittna – dagböcker 1933-1945". Boken innehåller ett nytt förord av Ola Larsmo och introduktion samt kommentarer av Thomas von Vegesack.

Larsmo påpekar att dagböckerna är en av de viktigaste dokumenten för att vi ska kunna förstå det som kan kallas nazidiktaturens vardag. Allt sker gradvis, steg för steg, förändringar i språkbruk, stegrande propaganda, förändringar av människors sätt att tänka. Att gå från ord till handling.

Därför är det viktig läsning för oss 2020, 75 år efter att lägerfångarna i Auschwitz befriades från sina plågoandar. Dagens hatiska språkbruk har tydliga släktband med det som spreds i Tyskland på 1930-talet. Den vulgära och auktoritära tonen skrämmer bort många och får andra att tystna. Den underminerar demokratin.

Vi ska aldrig glömma Förintelsen och vi ska aldrig sluta demonstrera mot dagens nynazister och bruna nationalistiska höger som på nytt finns i vår vardag.

NYA BÖCKER OM FÖRINTELSEN:

Allt jag känner är att mina fötter gör ont – förhören med Rudolf Höss av Niclas Sennerteg

Natur & Kultur

Jag stannade kvar i Auschwitz av Eddy de Wind

Översättning: Per Holmer

Natur & Kultur

Överlevarna – röster från Förintelsen av Bernt Hermele och Cato Lein

Ordfront

Intill slutet vill jag vittna av Victor Klemperer

Översättning: Karin Mossdal

Norstedts förlag

