Stefan går loss på farliga forsar och spikar från likkistor – finkammar länet inför filmen med Gustaf Norén: ”Han gör ett extraordinärt arbete”

Filmen beskrivs som en skräckblandad saga och allegori; en berättelse om en dotter, mor och mormor under svältåret 1868, deras överlevnadskamp och möte med det okända.

Gustaf Norén spelar Näcken i det historiska kvinnodramat, och delar scen med toppnamn som Liv Ullman, Ane Dahl Torp och debutanten Elsa Brisinger.

I filmen får vi kliva in i en värld fylld av folktro och vidskepelse.

– Jag vill uppnå illusionen av en genuin tidsresa – ett fönster till en annan värld, sade manusförfattaren och regissören Niclas Gillis, till tidningen i en intervju i april.

Och en som lägger stor möda på att skapa den ”genuina tidsresan” är fotografen Urwärs Stefan Hamréus.

Han har sina rötter i Rättviks Boda och Orsa finnmark och är den i teamet som jobbar med att hitta inspelningsplatserna i Dalarna och i andra delar av landet. På filmspråk har han titeln associate producer.

Men titlar rinner liksom av honom – ”hade inte en jävla aning om vad det var”, skrattar han.

Nåväl, från att ha dragits in i filmproduktionen som locationfotograf är han, några månader senare, också samproducent. Och tycks vara det med bravur.

Regissören Niclas Gillis skräder inte orden:

”Stefan har gjort ett extraordinärt arbete på den här filmen och jag är otroligt glad över att nu kunna ha honom med som producent.

Han finkammar Dalarna på de 1800-tals-miljöer som finns kvar, han bidrar med research, kostym, rekvisita, och har funnit ytterligare medarbetare och helt enkelt visat sig vara oumbärlig, både som vän och kollega”.

Det viktigaste när jag färdas är inte en vacker utsikt. Jag fotar inte ett mål, utan det jag möter.

Dalarnas egen natur- och kulturfotograf har dalpilarna tatuerade på ett av sina fingrar. Hans kärlek är självklar - till bilden, kameran, naturen, förr, byn, ödehus, fågeln och forsen.

– Jag är inspirerad av fotografer som fotar det förgängliga, platser där människor en gång existerat. Det viktigaste när jag färdas är inte en vacker utsikt. Jag fotar inte ett mål, utan det jag möter.

Förebilderna är Karl Lärka, Hans Per Persson och giganten inom naturfotografi, Ansel Adams.

– Men framför allt Sune Jonsson! Han är den ideala fotografen för mig. Honom skulle jag velat följa med, fast med digitalkamera då, blinkar Stefan.

Han söker sig gärna till gamla tiders nybyggarplatser och fäbodvallar.

– De fotograferna fotade de sista människorna som fanns kvar på de här platserna. Jag fotar det sista som är kvar av miljöerna.

Kulturhistoria har Stefan fått med modersmjölken, omgiven som han varit av berättelser från förr.

– Särskilt morfar kunde måla upp historier! Han nöjde sig inte med att bara berätta, han tog mig med på sin moppe, åkte till något ödehus och där slog vi oss ner. Han pekade och berättade om saker som utspelat sig just där, på platsen. Det där har präglat mig starkt.

Och liksom morfar en period var på luffen, har Stefan många gånger gjort avstickare långt ut i naturen med bara kameran och hunden.

Under åren har han försörjt sig på flertalet dokumentationsuppdrag för till exempel Leksands kulturhus, Falu Gruva och Länsstyrelsen Dalarna, som också gav ut hans bok ”Hävlingen - dalafjällens pärla”.

Innan jag är klar har jag besökt närmare tio olika landskap från Västergötland och uppåt.

Och nu står Dödsdansen för dörren. Innan uppdraget är klart har han rest otaliga mil med bilen för att hitta rätt inspelningsplatser.

– Innan jag är klar har jag besökt närmare tio olika landskap från Västergötland och uppåt. Jag letar efter och fotar slott, herresäten, gammelgårdar, fäbodar och prästgårdar.

Bland byggnader kan rätt prästgård bli det svåraste att hitta.

– Även om byggnaden är från den tiden som filmen utspelar sig i så är ju prästgårdarna ombyggda eller sålda till privatpersoner och inredda med möbler från Mio och IKEA...

Ett annat aber är avsaknaden av gamla byar som i större skala ser ut som på 1860-talet.

– Det finns enstaka bygator, men skådisarna kan ju inte vandra upp och ner på samma stig filmen igenom direkt! Så vi kommer troligen spela in vid olika fäbodar och sedan klippa ihop.

Fäbodar som Stefan och filmteamet tittar närmare på är Ljusbodarna och Korpholen i Leksand, Ärteråsen i Ore, Flenarna utanför Sollerön och Skräddar-Djurberga i Orsa.

Inspelningen kräver också vyer och scener från gammelskogar, vattendrag, lindor och åkermark. Den ska främst spelas in under den skira tiden, när björken just spruckit ut. Någon scen ska också spelas in i vinterskrud.

– Jag måste hitta mytiska naturplatser. Exceptionellt vackra platser där vattendrag och gammelskogen blir de självklart viktigaste statisterna, slår Stefan fast.

Regioner, muséer eller Statens fastighetsverk. De tycker det är skitkul att hjälpa till med det här.

Hans jakt efter slott, prästgårdar och fäbodar har mötts av stor entusiasm från tjänstemän liksom av privatpersoner.

– Det kan vara regioner, muséer eller Statens fastighetsverk. De tycker det är skitkul att hjälpa till med det här. För att inte tala om folk här i Dalarna som ansvarar för gamla hus och fäbodar till exempel. De är helt fantastiska!

Utöver byggnader och bygator ska Stefan också skaka fram hästar, kor, får, kläder och föremål.

– Vilka guldgruvor folk har! Det är en förmån att få se så många vackra och udda saker, och otroligt intressant med kontrasterna mellan det enkla dalalivet och adelns privilegier.

Han har också blivit alltmer fascinerad över hur stark folktron var, vid sidan av kyrkobesöken.

– Visst var kyrkan viktig, inte minst för att man efter gudstjänsten träffade folk från andra byar. Där gjorde de affärer, hämtade in viktigt skvaller, spanade in någon lämplig tillkommande och skapade nya kontakter.

– Men sen när man kom hem från kyrkan igen och någon olycka skedde - då gick man in i de mörka skrymslena och hämtade sina trollhorn, järnbitar eller spikar från likkistor. Idag kontaktar vi doktorn online - de i skogsbyarna hade sin folktro när någon gjort sig illa eller var sjuk.

Just Dalarna är också ett landskap där folktron är särskilt bibehållen. Så se det som en skatt!

Att ha respekt för detta är självklart för Stefan som också påminner om att vi än idag spottar över axeln efter ett möte med en svart katt, undviker att gå under stegar eller oroas över nycklar på bordet.

– Jag gillar definitivt inte när man förlöjligar folktron. Den hade en funktion som gav hopp. Att nedvärdera den betyder att vi nedvärderar våra förfäder och vår egen historia. Just Dalarna är också ett landskap där folktron är särskilt bibehållen. Så se det som en skatt!

En annan levande skatt i länet är dräkten. Där får filmens kostymdesigner Emma Guaffin stor hjälp av en kvinna på hemmaplan – dräktspecialisten Anna-Karin Jobs Arnberg, till vardags föremålsantikvarie vid Dalarnas museum.

– Anna-Karin har en bred kunskap om historia från den tiden då filmen utspelar sig, om folkkulturen i Dalarna, så hon kommer att vara ett viktigt tillskott, poängterar Stefan.

Jag fixar med catering, boende, parkeringsplatser, dass, biluthyrning, djurtransporter, you name it!

Tillbaka till nuet och vardagen - även ett aldrig så historiskt inspelningsteam ska ha mat i magen och sova gott på nätterna.

– Ja, jag fixar med catering, boende, parkeringsplatser, dass, biluthyrning, djurtransporter, you name it! Men när väl inspelningarna kör igång går jag över och blir stillbildsfotograf för inspelningen, berättar Stefan.

Som både locationansvarig och samproducent har du en hel del att göra?

– Absolut. Men att ha många järn i elden passar mig som hand i handske, jag gillar att fixa och ha kontakt med folk. Och för mig som alltid varit historieintresserad är det ett fantastiskt uppdrag. Niclas, regissören, har tagit med mig på en tidsresa där jag får möta min egen historia - det har satt igång många nya tankar.

Dödsdansen spelas in under 2022 i Dalarna och Västergötland. Filmen produceras av The Collectif Sweden med producent Helene Granqvist, filmfotograf Benjamin Loeb, produktionsdesigner Pernilla Olsson, kostymdesigner Emma Gauffin.