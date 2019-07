Stefan Nykvist med sin första soloskiva – Sorgernas allé, släpps idag: " De bästa låtarna spar jag"

Stefan Nykvist är älvdalsmusikern som för många kopplas ihop med Larz-Kristerz, men som lämnade gruppen 2013.

Under åren som gått har Stefan lanserat det ena musikprojektet efter det andra, men det som inte blivit gjort är att släppa en egen skiva.

– Det här är det första jag gör solo på fem år. Jag önskar jag kommit ut tidigare, men det har aldrig blivit tid.

– Men nu kände jag att måste jag göra det, annars är det snart försent, ler Stefan.

Det är ett par dagar kvar tills hans första låt, "Sorgernas allé", ska släppas på Spotify och Stefan är lite nervös för hur det hela ska tas emot.

– Det pirrar onekligen lite i magen.

– Den första låten kommer att följas av en till låt i augusti och sedan en hel CD.

Det projekt som funnits i Stefans huvud och byrålåda i närmare fem år, är nu mer eller mindre klart.

– Nu har vi spelat in fler låtar än vad vi behöver. Det som nu återstår är att göra det slutliga urvalet.

– Samtidigt är det skönt att veta att det finns färdigt material när jag vill gå vidare, säger Stefan, med ett löfte om en fortsättning.

Musiken, som ännu ingen utanför den inre kretsen tagit del av består av eget producerade låtar och några covers.

– Bluegrass och country, mest med svenska texter, är vad det handlar om och för första gången i hela mitt liv har jag fått till en helt egen låt med verser och refräng.

– Tidigare har jag alltid fastnat efter första raden.

Den som är låtskrivare till singeln, "Sorgernas allé", som idag släpps på Spotify är Hans Adeström, som även skrivit ytterligare ett par låtar.

Mycket av jobbet med låtarna är gjort i Enviken hos Patrik Staffansson med Envikens Records, men också i Våmhus hos Kenneth Sparr.

– Det är så många som varit med och hjälpt till som musiker, som John Lindberg, men också Morgan Korsmoe och Morgan Tegnér.

Det bästa som togs fram och något som ligger Stefan väldigt nära hjärtat kommer inte med på skivan som nu släpps.

I vintras sökte Stefan efter någon som kunde skriva text på älvdalska till några utvalda låtar.

– Lena Egardt gjorde ju tidigare texten till "Du raiter mig upp" (You raise me up) och nu ville jag ha hjälp med texter till två nya låtar på älvdalska. Ulla Wellin erbjöd sig att försöka och det blev riktigt bra. Plus en till låt med text av Lena.

– Det blev så bra, så nu har vi några låtar som jag vill gå vidare och göra något eget utav. Kanske att vi kan släppa dem på youtube.

De bluegrassinspirerade låtarna med älvdalstext förblir dock ännu "hemliga". För bra för att släppas på en CD där de inte kommer till sin fulla rätt, tycker Stefan.

– Vi är inte riktigt där vi vet vad det ska bli av dem. Men steget mellan bluegrass och folkmusik är inte långt. Det insåg jag när vi jobbade med älvdalslåtarna.

Medan han pratar drömmer han sig snabbt vidare.

– Kanske en föreställning med älvdalslåtar i bluegrass-country tappning, moderna låtar som lockar även yngre. Att få med en modern låt, kanske en av Avici, så de yngre blir med.

– Det är mitt enda sätt att kunna bidra på ett bra sätt för älvdalskan.

– Biografen är fantastisk lokal för sittande publik, men jag vill ha det vackra som jag upplever i en bystuga när folk har roligt och dansar. En mindre lokal, inte mer än 500 personer. Sommartid vore Lidens bygdegård perfekt med kulörta lyktor och korvkiosk.

– Vintertid kanske den större bygdegården i Bjärre skulle vara bättre, funderar Stefan.

Plötsligt ligger tankarna på ett nytt projekt, det innan den kommande CD-skivan ens är släppt.

En låt som kommer att finnas på den kommande CD:n är en tolkning av Lill Lindfors "Du är den ende".

– Det är basen i den låten som jag fastnat för och hämtat inspirationen ifrån. Låten är allt annat än en tolkning, det är bara basen som inspirerat mg.

– Enligt uppgift är det jazzgitarristen Rune Gustafsson som spelar bas. Det dök inte upp någon basist, så då hängde han på sig basen under inspelningen.

– Det är nog bara jag som går igång på en bas och skriver en egen låt utifrån ett basparti, säger Stefan där den klassiska basgitarren Hagström Coronado komma till sin rätt.

Men den låten dröjer, det som släpps idag är Stefans första inspelade singel som soloartist. Singeln som blir en del av det nya albumet vars namn ännu inte är satt.

– Det är en stor flört med sextiotalet och Gunnar Wiklund, när det gäller konvolutet. Just det konvolut som Stefan uppskattar så mycket att det kan vara orsaken att gå vidare och även släppa den kommande CD-skivan som vinyl.

– Vi har haft det väldigt roligt och fått ihop alltihopa trots att det var ganska spretigt i början.

– Nu vill jag göra det jag tycker är roligast. Att få stå på en bygdegård eller liten Folkets park där närheten med publiken finns. Jag vill ut med det här och få bjuda folk på något extra både musikalisk och med charm.

Material till en fortsättning och ytterligare en skiva finns redan.

– Det blir inte fem år den här gången, det har tagit onödigt lång tid med att få fram den första skivan, säger Stefan Nykvist.