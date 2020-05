Stefan och Annacari sätter ton på Werner Aspenström

Kulturprofilerna och äkta paret Stefan Ohlsson och Annacari Jadling Ohlsson från Falun har i många år förgyllt olika scener runt om i Dalarna och annorstädes med otaliga visprogram.

På repertoaren återfinns de flesta av våra större kända skalder som bland annat Dan Andersson och Nils Parling men även tolkningar av Barbro Hörbergs visor. Nu kan ett nytt namn läggas till i deras katalog av noter– nämligen Werner Aspenström (1918-1997) från Torrbo, Smedjebacken, den forne bondestudenten som motvilligt tog plats i Svenska Akademien. Stefan Ohlsson berättar:

– Annacari betyder väldigt mycket för mig. Det var när vi träffades på 80-talet som visor och dikter blev en stor del av mitt liv. Jag har tidigare tonsatt Dan Andersson. Det var hon som visade mig vägen till Werner Aspenström. Det började faktiskt med att vi hittade den outgivna dikten "September" för några år sedan. Jag tycker jättemycket om den. Den gav mig många inre bilder. Den handlar om sommaren som går mot sitt slut, ja den handlar om livet på något sätt.

Stefan dök djupare ned i det Aspenströmska diktlandskapet. Det sammanföll med att han gick i pension och fick oändligt mycket mer tid över till eget kreativt skapande. Han läste den stora gula samlingsvolymen som även innehåller den allra första diktsamlingen "Förberedelser" som upphovsmannen själv inte ville ha med i sin verksförteckning. Stefan Ohlsson har tonsatt tre från just den boken – "Din värld är din", "Mot sommaren" och "Mitt bröst är ungt".

– Aspenström är mångfacetterad, underfundig, lågmäld och kan skildra väldigt olika sinnesstämningar.

Svårigheten att tonsätta och tolka Aspenström är att finna rätt rytmisering, frasering och tonslingor som passar till orden och den ojämna högermarginalen till skillnad mot dikter med rim som är mer sångbara.

Resultatet är mycket lyckat, enligt mitt förmenande. I tonsättningen av "September" finns en fläkt av Olle Adolphsons visor. Här finns även exempel på blå toner av blues. Det finns en lyhördhet för diktens innehåll. En respekt för det skrivna ordet.

Tonsättningarna på skivan varvas med att Annacari deklamerar några av dikterna, bland annat "Du och jag och världen". Hon medverkar också med sång. Peter Harg är producent och medverkar även med körsång och flöjt (tin whistle). Pelle Strömberg fyller ut med fiol på olika ställen och Johannes Romsi spelar trummor.

Stefan Ohlsson har i många år arbetat som musiklärare vid musikskolan och estetiska programmet med alla tänkbara olika musikinriktningar.

– Det passade mig perfekt.

Stefan har ända sedan barndomen spelat gitarr. Det började i Norrköping på 1960-talet där han och hans bror lärde känna bröderna Per Plura och Carla Jonsson (Eldkvarn).

– Det är mitt fel att han fick heta Carla, han heter egentligen också Stefan men läraren ville inte ha två grabbar med samman namn i klassen. Så han fick byta till sitt andra namn. Brorsan PO spelade trummor med Plura i ett band som hette Snus.

Mitt under studentrevolten 1968 flyttade Stefan till Hosjö utanför Falun och här bildades inget källarband men snart ett "vindsband".

– Vi tränade på vinden, säger Stefan.

Det skulle bli det smått kultförklarade proggbandet Elda med höns. Medlemmarna var Leif Olsson, saxofon, Göran Andersson, gitarr, PO Ohlsson trummor, Mats Forss, elbas, Göran "Slägga" Gabrils, percussion, Stefan Ohlsson, gitarr och sång, Thomas Lindgren, trombon, och Åke Wänn, keyboard och sång.

Det blev många turnéer, en skivinspelning utgiven på skivbolaget MNW, Tonkraft och framträdanden på Gärdesfesten samt den smått legendariska Alternativa schlagerfestivalen 1975. Bandet uppträdde tillsammans med bland annat Kebnekajse och Ragnarök.

Elda med höns har återuppstått med jämna mellanrum under decennierna.

– Vi körde igång på allvar 2002 men nu ligger förstås allt nere eftersom vi själva ligger i riskzonen för coronaviruset. Vi har spelat några av tonsättningarna av Aspenström i bandet.

I slutet på 1970-talet började Stefan studera på Musikkonservatoriet i Falun med tonvikt på klassisk gitarr. Han läste sedan vidare på Stockholms musikpedagogiska institut.

– Jag pluggade tre dagar i veckan och bodde hos min mormor som hade en lägenhet i innerstan. Vi två drack punsch ibland om kvällarna, säger Stefan och skrattar åt minnet.

Stefan hann också med att spela i Skottes Musikteater i början på 1980-talet.

Nu är det bara att härda ut under coronapandemin. Alla spelningar och kulturarrangemang ligger på is tills vidare liksom det officiella skivsläppet. Den som inte kan ge sig till tåls kan företrädesvis införskaffa sig ett exemplar av skivan genom att kontakta Stefan Ohlsson och Annacari Jadling Ohlsson via sociala medier.

Fakta: Werner Aspenström (1918-1997) var författare, poet, dramatiker samt en av de aderton i Svenska Akademien. Han publicerade 14 diktsamlingar, flera böcker med prosa, essäer och dramatik samt en barnbok. Werner Aspenströmsällskapet bildades 1999 i Smedjebacken. Det verkar för kännedom om Aspenströms liv och verk genom att arrangera föredrag och diskussioner, stimulera till läsning och forskning samt främja ny publicering. Artikelförfattaren, kulturredaktören Ulf Lundén är sällskapets nuvarande ordförande.