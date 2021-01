Stekhett i Gävle – misstänkt huvudtackling och mål i massor

Den första perioden mellan Brynäs och Leksand innehöll det mesta.

Fem mål, målvaktstavlor, mål i box play och massvis av heta känslor mellan spelarna.

Som i slutet av första perioden när Brynäs ledde med 3–1 och förre Brynäsjunioren August Berg rök ihop med 3–1-målskytten i box play, Tomi Sallinen.

Det hela började under spelet då Berg tacklade Sallinen mot huvudet från sidan. Efter avblåsning ilsknade brynäsaren till och åkt fram till Leksandsbacken.

Spelarna tog tag i varandra och på TV-bilderna syns det hur August Berg hos gästerna trycker sin panna i något som ser ut som en skallning mot Sallinens huvud.

I Cmores studio menar experterna att Sallinen drar ned tröjan på Berg som gör att dennes huvud åker framåt.

Därefter utväxlas ett antal slag mellan spelarna, bland annat slår Berg till Sallinen över munnen med högernäven. Sallinen, som fick en puck i ansiktet mot Färjestad och spelar med specialskydd, fick ont och slog till August Berg en gång till innan det hela avbröts.

Domarna hade en kortare konferens framför speakerbåset och kom fram till att utvisa bägge spelarna för två minuter roughing samt att Sallinen fick två minuter extra för en fasthållning.

Leksand fick därmed spela fem mot fyra i slutet och reducerade till 3–2 med tre sekunder kvar av första perioden.

Inför den andra perioden valde också Leksand att byta ut sin målvakt Janne Juvonen, som släppte in tre av fyra skott under första 20 minuterna. Dessutom hade Brynäs två skott i stolpen, men dessa räknas ej in i skottstatistiken.

Leksand vann skott en i första med 19–4, men Brynäs ledde med 3–2.

I början av andra perioden fortsatte puckarna trilla in. Först sköt Marcus Björk 4–2 till Brynäs, kort därefter reducerade Leksand till 4–3 genom Jon Knuts.

Leksand öste på för fullt i den andra perioden och vann skotten i andra med 25–5 och har totalt 44–9 i skott. Till slut kom också 4–4-kvitteringen genom Otto Paajanen.

Matchen pågår – följ den i vår liverapportering.