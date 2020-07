Sterners storsatsar i plåtverkstaden – Tiomiljonersinvestering kan ge 10 - 15 nya jobb

Alla har vi väl kommit i kontakt med bensinstationernas plåtskåp där vatten, luft och fönsterputsutrustningen brukar finnas. Kanske anläggningarnas stora bildammsugare eller den rad av kärl för sopsortering som tycks vara desamma oavsett hos vilket oljebolag man väljer att stanna för att tanka.

Då kan man också med största säkerhet utgå från att utrustningen kommer från Sterners/Mercur i Dala-Järna.

– Mercur i Norrtälje har varit kund hos oss länge då vi har levererat betalningselektronik till deras produkter, berättar Håkan Sterner, ägare till Sterners men också med rollen som försäljningschef.

För något år sedan kände dock Mercurs ägare att för att trappa ner, något som ledde till att Sterners köpte företaget 2017. Samtidigt började också allt mer av produktionen att styras över till fabriken i Dala-Järna även om montering och lagerhållningen även fortsättningsvis låg kvar i Norrtälje.

Inför sommaren 2019 bestämde sig dock den tidigare ägaren för att gå i pension och företaget flyttades i sin helhet till Dala-Järna.

– Sedan vi tog över 2017 så har omsättningen för Sterners/Mercur nästan fördubblats och det är också för att kunna öka den delen ytterligare som vi nu investerat omkring tio miljoner i plåtverkstaden, säger Håkan Sterner.

Det är framförallt de två första maskinerna i produktionskedjan det handlar om. Dels en stansmaskin som kan hantera betydligt större plåtar än tidigare och dels en maskin för avancerad plåtbockning, specialanpassad för Sterners produktion.

– De nya maskinerna har dubbel hastighet mot tidigare och båda bygger helt på robotteknik. Det gör att de kan köras även nattetid utan att vi behöver ha någon personal på plats, säger Håkan Sterner.

För att klara den utökade produktionen har Sterners också flyttat över delar av sin montering, till lokalerna där Erikshjälpen tidigare höll till på andra sidan järnvägen.

Är det ingen risk att jobb försvinner när maskinparken blir allt mer automatiserad?

– Nej, om produktionstakten ökar så krävs istället fler anställda till montering och annat i produktionskedjan, säger Kas Van de Lest, Sterners vd sedan knappt ett år.

I mars 2015 började han att arbeta som montör vid Sterners efter att han och familjen lämnat Holland där Kas hade haft ett fraktfartyg. Hos Sterners fick han snart en roll som koordinator till att via titeln produktionschef kliva in i rollen som vd under sommaren 2019.

Nu får han också vara med och leda företagets expansion där målet är kunna öka dagens årsomsättning på omkring 50 miljoner till 80 miljoner inom en treårsperiod.

– Idag är vi 36 anställda och det är inte orealistiskt att vi kan öka till runt 45-50 anställda inom samma tidsperiod, säger Kas Van de Lest.

Nu är bilvårdsprodukterna inte heller den enda tillverkningen som Sterners Specialfabrik har att luta sig emot. Under namnet Sterners Payment Solutions lever också företagets obemannade betalningslösningar i högsta grad vidare.

Redan i början av 1950-talet började Sterners sin produktion av finmekaniska automater för mynt eller polletter där en automat för rakblad var först ut från fabriken.

– Det stora lyftet kom dock då postverket utlyste en tävling om att ta fram en frimärksautomat, berättar Håkan Sterner.

I tävlingen hade hans farfar Erik.U. Sterner redan från start ett stort försprång då tekniken från rakbladsautomaten visade sig fungera utmärkt även för frimärken. Från 1952 till 1985 blev frimärksautomater också Sterners huvudprodukt.

– Jag minns hur jag själv under sommaren efter gymnasiet stod och sprutmålade de sista frimärksautomaterna som vi tillverkade. De var röda och skulle England kommer jag ihåg, berättar Håkan om slutet på frimärksepoken.

I dag är betallösningarna betydligt mer avancerade och tekniken oftast it-baserad. Swish-terminaler eller pekskärmsstyrda betallösningar används ofta vid exempelvis biltvättar, obemannade solarier, gästhamnar eller vid campingplatser.

Under namnet Sterners Contractor tillverkas även både apparatskåp och kompletta lösningar för elstyrning till främst maskinbyggare, en relativt ny del av Sterners sedan företaget för något år sedan övertog ett annat Järnaföretag, Ind Auto AB.

– Det känns bra att har vi har flera ben att stå på och jag tycker att det ser väldigt ljust ut inför framtiden, säger Håkan Sterner.