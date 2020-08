Stig Morling: Allt har sitt ursprung i vattnet

Låt oss ett ögonblick välja ett vått perspektiv på livet, tillvaron och vår kunskap. I en av våra gamla kulturer, den grekiska, var vatten uppenbarligen av stor vikt! Thales från Miletos förkunnade, förmodligen kring år 600 före Kristus: ”Allt har sin grund i vattnet”. Även Herakleitos, också sedd något senare, tillskrivs en mycket känd metafor: “Man kan inte stiga ned i samma flod två gånger “.

Åtskilligt fler grekiska och andra klassiska tänkare tillskrivs utsagor om vatten. Låt oss bara begrunda vad en av historiens kanske främsta matematiker, Archimedes, lär ha sagt: ”Ge mig en fast punkt och jag skall rubba jorden" Detta är i sanning en underbar beskrivning av vårt eget, bestående, dilemma inför vad som kan kallas ett ”säkert vetande”.

Nåväl, nu ett hopp till vår tid. Under tidigt 1960-tal, då vi fortfarande hade en stark framtidstro på teknikens oförstörbara välsignelser, kom ett antal populärvetenskapliga pocketböcker ut, oftast om kunskapen om den framväxande kärnfysiken.

I denna flod av folkbildande alster kom också en bok kallad ”Vatten – Vetenskapens spegel” utgiven år 1962 av bokförlaget Prisma (Davis, K.S. and Day, J. A. (1961) “Water: The Mirror of Science”. Garden City, N.Y.: Anchor Books.)

Boken är fortfarande intresseväckande, även om anslaget med ”Vetenskapen” kan ses som ett generellt uttryck, som i sitt engelska ursprung snarast avser vad vi kallar ”Naturvetenskap”. Likväl, framställningen är både lärorik, en aning provocerande och ger anledning till reflektion! Först av allt ger boken ett överraskande påstående: ”Vatten är ett ovanligt ämne!” Hur kan detta hänga ihop? Både Du käre läsare och jag består ju till ca 70 procent av vatten. Jordens yta är till 70 procent täckt av vatten!

Nej det är några specifika egenskaper hos vatten som enligt författarna gör vattnet till ett ovanligt ämne: Det är ett utomordentligt effektivt medel för transport. I äldre tider var det vattenvägarna som förband olika kulturer ”Navigare necesse est - Att segla är nödvändigt!”

Olika material transporteras med vatten, ofta med hjälp av pumpning, Vatten är också ett grundläggande hygienmedel! Folkhälsomyndigheten uppmanar oss i dessa coronatider att tvätta händerna ofta (förstås med vatten).

Vi dricker vatten bland annat för att skölja ut överflödiga ämnen ur kroppen (såväl överskottet av vårt intag av näringsämnena fosfor och kväve, liksom andra föroreningar!) Vi återkommer till vattnets förmåga att lösa olika ämnen och därmed också transportera dem. Därtill är vatten en viktig bärare av energi.

Vårt lands energiförsörjning använder idag till ca 50 procent vattenkraft för att tillfredsställa våra behov av elektrisk energi. Vattenkraftens stora, för att inte säga avgörande, historiska betydelse för vårt lands tekniska utveckling skildras av Bo J. Rongerstam i boken ”Vattnets kraft”.

Vattenkvarnar byggdes redan under medeltiden runt om i landet, och blev föregångare till vår moderna vattenkraft! Dessa kvarnar försåg åtskilliga industri- och hantverks-anläggningar i Sverige genom århundradena med den nödvändiga kraften.

Nå hur var det nu med vattnets förmåga att lösa olika kemikalier, och föreningar? Ja, så till den milda grad, att det uppstod ytterst oväntade effekter ibland! Låt oss bara begrunda några få exempel. År 1948 belönades Nobelpriset i kemi för framtagandet och utvecklingen av DDT. Successivt kom de allvarliga nackdelarna med denna kemikalie att bli uppenbara.

Ibland räknas Rachel Carsons bok ”Tyst Vår” som ett av de stora genombrotten för vår moderna miljövård. I detta fall, således en vattenburen kemikalie, som en gång togs fram i de bästa avsikter, och med en stor tilltro till vetenskapens förmåga.

Senare kom vi att erfara liknande dramatiska situationer inom läkemedelsindustrin. Inte bara neurosedyneländet utan senare också tragiken med narkolepsi.

Under senaste åren har frågan om multiresistenta bakterier i avloppsvattnet fått stort intresse. Kopplingen till komplexa antibiotika är en misstanke som idag ger långtgående åtgärder.

I samtliga fall har vi bakom olika avancerande institutioner och företag, alla arbetande på vetenskaplig grund. Nå, vad är poängen? Är det att misstro vetenskapligheten?

Nej, snarare är det värt att lyssna och begrunda vad en dalkarl en gång skrev: En komministerson från Söderbärke, och sedermera en legendarisk professor i orientaliska språk, H. S. Nyberg angående vetenskapligt arbete, se Sigrid Kahle (1989) ”H. S. Nyberg – en vetenskapsmans biografi, Svenska Akademiens handlingar”:

»Vetenskapens historia är ett långt revisionsprotokoll, som aldrig kommer att bli färdigt. Vetenskapens arbete är och förblir en rastlös och aldrig avstannande revision av ståndpunkter och teorier. Det är felen och misstagen som gör att den går framåt, och varje generation måste börja om på ny kula. Mycket som hos oss var oomkullrunkelig sanning för femtio år sedan är i våra dagar föga mer än ointressant vidskepelse, och det är fullt troligt, att det vid detta sekels slut (1900-talet) kommer att heta på samma sätt om många av våra egna fastslagna sanningar. Det är mycket nog att ha öppnat ögonen och visat vägen.»

Poeter och musiker har ju alltid förstått att vatten innehåller både poesi och musik. Glöm inte Händel´s ”Water Music”, eller Stagnelius, som förstod att Näcken spelar bäst i silverbäcken.

Men, låt oss avsluta med ett annat perspektiv. Ingmar Bergman frågade varifrån musiken kommer. Kanske från brusande och porlande vatten! Låt mig berätta om ett besök i Bjursås för några år sedan:

Johan Malmberg (Spelevinken från Bjursås) hade utlovat en promenad med Dalarnas vackraste utsikt och en musikalisk överraskning. ”Den vackraste utsikten” från Dössberget över Dalom söder om berget kommer givetvis att ifrågasättas av andra, men strunt i detta! Men hur blev det med musiken?

Jo, efter ungefär halvtimmens promenad, förbi huggormsnästet (ja, Sveriges enda giftorm var inte hemma), nådde vi vandringens musikaliska centrum. Johan stannade vid en, denna dag, mycket blygsam bäck. ”Här”, förklarade Johan, ”kunde jag tidigare i år avlyssna första satsen i en (vatten-)symfoni uppströms vägen, och andra satsen nedströms vägen”. Det skall allt till en riktig lirare (jo, Johan trakterar fiolen å det bästa!) att fånga naturens egen symfoni!

Men nu, med en i det närmaste obefintlig vattenföring i bäcken, rådde en generalpaus i orkesterdiket! Men Johans meditativa reflexion ger givetvis anledning till kompletterande funderingar.

Som gammal vattenbyggare kan jag med viss stolthet konstatera, att vårt teknokratiska språk inom vårt skrå har ett musikaliskt anslag när det gäller vatten:

Det ”stråkande vattnet”, som när vattnet rinner med sådan fart att en dämning inte fortplantar sig uppströms, övergår så småningom i ”strömmande vatten”. Men däremellan uppstår en så kallad ”täckvals” (eller vattensprång) – ja denna vals går givetvis i trefjärdedelstakt!

Stig Morling, teknologie doktor, processmiljökonsult.

