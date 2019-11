Stina Nilssons taktiska plan – så tar hon nästa steg för att utmana Johaug: "Vill alltid vara där och slipa"

Stina Nilsson inledde förra säsongen med en sjätteplats i sprintfinalen i Ruka, och avslutade med att göra det enda som ingen annan gjort den säsongen: vinna över Therese Johaug på distans.

Däremellan hade hon nio pallplatser och åtta vinster i världscupen, drog på sig en otäck skada som hotade VM och tog sig mirakulöst tillbaka från samma skada.

Från VM kom hon sedan hem med två guldmedaljer (stafett och teamsprint) och ett silver (sprint), och kunde i mars avsluta säsongen med att vinna minitouren i Kanada – och slå Therese Johaug, den första och enda på hela säsongen.

På fredagen är det dags för en ny världscupsäsong, och för Stina Nilsson blir sprinten i Ruka den första i tävlingssammanhang för säsongen, då hon stod över genrepet i Gällivare förra veckan.

Och hon har förberett sig inför årets säsong med hård träning.

– Jag har försökt träna så mycket jag bara kan, gärna flera dagar i streck med tuffa pass och försöka komma så väl förberedd inför tourer som det bara går.

Finns det något du känner att du behöver slipa på inför premiären?

– Jag vill alltid vara där och slipa på findetaljerna, så det handlar ju om att få lite mer skidvana och mer tekniska detaljer, säger hon och fortsätter:

– Jag är inte så himla så med just premiären heller, jag är oftast en åkare som växer in i säsongen och läser av saker som behöver göras under också. Det behöver inte vara något hundraprocentigt för mig.

Stina Nilsson har av media och i folkmun många gånger kallats "sprintdrottningen". När fjolåret summerades var hon överlägsen vinnare av sprintcupen på damsidan, och slutade på en femteplats i den totala världscupen.

Trots dominansen i sprint, har hon inte gjort något särskilt för att bli bättre på distans.

–Nej, inte mer än tidigare. Jag har alltid jobbat för att bli en bra distansåkare också.

Ett mästerskapsfritt år innebär att andra saker står i fokus för åkarna. Tour de Ski är en sådan sak, och Skitour 2020, som går från Östersund till Trondheim, en annan.

Stina Nilsson ser fram emot båda, och tycker att Skitour känns extra lockande.

Hur blir det att tävla i Östersund?

– Det blir väldigt kul. Det är liksom hemmaplan och det känns ju extra.

En av distanserna är en brant skidbacke i Åre. Något som kanske skulle avskräcka de flesta, men inte Stina Nilsson.

– Nej, jag är ganska positivt inställd till den. Men jag vet inte, jag har ganska svårt att föreställa mig hur brant och lång den kommer vara, så när jag väl är där kanske det kommer vara annorlunda. Men just nu är jag ganska "kör på".

Världscupen i Ruka inleds på fredag, där en sprint är det första loppet för säsongen.