Stina skulle dejta fem killar i veckan i nytt TV4 program – ställdes in precis före inspelningsstarten: "Jag hoppades träffa min stora kärlek"

Stina Jelk jobbar som hudterapeut på Paus by Linda och kör truck på Icas lager i Borlänge. Hon bor i en liten röd stuga i Solvarbo och det var där som fem killarna skulle ha flyttat in under försommaren.

– Från noll killar till fem, det kommer ju bli en ganska stor skillnad. Snacka om service, jag behöver inte göra något av grundjobbet, sa Stina när det bara återstod några veckor till inspelningsstarten.

Sedan fick hon det snopna beskedet:

Produktionen ställs in på grund av corona.

– Det känns supertråkigt! Jag hade sett så mycket framemot det här, säger Stina.

Tidigare har hon dejtat en del via dejtingsajten Tinder.

– Men jag tycker det känns så ytligt, att man ska välja bara utifrån bild.

I produktionen skulle hon få träffa killarna efter att produktionsbolaget tagit emot alla ansökningar och gallrat ut dem efter Stinas önskemål.

Vad söker du för kille?

– Någon som är självständig, driven, initiativtagande, social och har humor. Jag är ganska aktiv, jag tycker om att vara ute och att röra på mig, så jag vill träffa någon som också är aktiv.

Hur gick det till när du sökte till programmet?

– Det gjorde jag inte! Det var några kompisar som skickade in åt mig. Jag tänkte bara: " Jaja, som om att de skulle välja mig!" Men sedan ringde de från produktionsbolaget Fremantle efter bara tre dagar.

De ställde frågor och ville att hon skulle skicka en videosnutt där hon berättade vem hon var. "Det där ska jag ju inte vara med på tänkte jag."

Men sedan åkte hon hem till sin mamma och pappa och då övertalade hennes pappa henne.

– "Jo! Jo! Jo! sa han. Du kan ju alltid tacka nej sedan." Så då gjorde jag det.

Produktionsbolaget hörde av sig direkt igen. Nu ville de ha en film från en rundtur i hennes hus och de gjorde en intervju på Skype, sedan gick allt väldigt fort.

– De sa efter intervjun: "Vi kommer höra av oss ganska snart, vi vill komma och hälsa på dig." Jag tänkte att det dröjer väl någon vecka. Sedan gick det tio minuter och så fick jag ett mail: "Kan vi komma i morgon?"

Produktionen besökte och filmat sex tjejer som singelkillar har fått söka till. Sedan tog TV4 besked om vilka fyra de ville följa och Stina var en av dem.

Finns det ingen chans att produktionen flyttas fram?

– Jo. Det är framflyttat till nästa vår men då är jag förhoppningsvis inte singel längre, säger Stina. Jag hoppas ju på att bli kär! Jag är redo för det nu.