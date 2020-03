Stöldräd med sikte på kontanter – polisen: "Det är för många inbrott på en natt"

Under natten till fredagen utsattes tre företag kring lilla industriområdet i Rättvik för inbrott där tjuvarna riktat in sig på kassaskåpen. Likaså hade en restaurang påhälsning under natten till torsdagen.

– Det är ofattbart att de fick upp kassaskåpet och dessutom kunde rycka loss det från väggen, säger Emil Eriksson på Tysks Färg, en av firmorna som haft inbrott.